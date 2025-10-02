Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV Gündem Sumud: Özgürlük Filosuna İsmini Veren Gazze'ye Has Kavram

Sumud: Özgürlük Filosuna İsmini Veren Gazze'ye Has Kavram

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 16:23

Özgürlük Filosuna adını veren Sumud kavramı, Filistinlilerin maruz kaldığı aşağılanma ve travmalara, baskıya karşı meydan okuyarak dayanışmayı ve kararlılığı teşvik ederek zorluklarla mücadelede nasıl güçlendiklerini ve umudu nasıl yeşerttiklerini ifade ediyor.

"Gazze'de travma sonrası stres bozukluğu yok çünkü travma sürekli tekrarlanıyor ve devam ediyor."

Bu sözleri Filistin Ruh Sağlığı Başkanı Dr. Samah Jabr, İsrail'in 2021 yılında gerçekleştirdiği 11 günlük hava saldırısının ardından söylemişti.

2021'de çocuklar üzerinde yapılan bir ruh sağlığı araştırması Gazze'deki çocukların %80'inin kişisel travma yaşadığını gösteriyor.

Ancak biliyoruz ki 7 Ekim'den sonra Gazze'de yaşananlar, rakamlar ve yüzdeler ile açıklanabilecek gibi değil…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Dikkat kene çıkabilir!

Dikkat kene çıkabilir!

Filistin’e Nasıl Zarar Veriyoruz? I Filistin Edebiyatı Üzerinden Farkındalık I Peren Birsaygılı Mut I Fikriyat Sohbetleri

Filistin’e Nasıl Zarar Veriyoruz? I Filistin Edebiyatı Üzerinden Farkındalık I Peren Birsaygılı Mut I Fikriyat Sohbetleri

Doğu Türkistan’da Ramazan Nasıl Geçiyor? I Münevver Özuygur anlatıyor

Doğu Türkistan'da Ramazan Nasıl Geçiyor? I Münevver Özuygur anlatıyor

Orta Doğu Masası 2. Bölüm - Ekrem Kızıltaş Anlattı: Suriye’de Yeni Süreç Nasıl İlerleyecek?

Orta Doğu Masası 2. Bölüm - Ekrem Kızıltaş Anlattı: Suriye'de Yeni Süreç Nasıl İlerleyecek?

Kartalkaya Yangın Faciası

Kartalkaya Yangın Faciası

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
7 Maddede Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST