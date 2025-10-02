Sumud: Özgürlük Filosuna İsmini Veren Gazze'ye Has Kavram

Özgürlük Filosuna adını veren Sumud kavramı, Filistinlilerin maruz kaldığı aşağılanma ve travmalara, baskıya karşı meydan okuyarak dayanışmayı ve kararlılığı teşvik ederek zorluklarla mücadelede nasıl güçlendiklerini ve umudu nasıl yeşerttiklerini ifade ediyor.

"Gazze'de travma sonrası stres bozukluğu yok çünkü travma sürekli tekrarlanıyor ve devam ediyor."

Bu sözleri Filistin Ruh Sağlığı Başkanı Dr. Samah Jabr, İsrail'in 2021 yılında gerçekleştirdiği 11 günlük hava saldırısının ardından söylemişti.

2021'de çocuklar üzerinde yapılan bir ruh sağlığı araştırması Gazze'deki çocukların %80'inin kişisel travma yaşadığını gösteriyor.

Ancak biliyoruz ki 7 Ekim'den sonra Gazze'de yaşananlar, rakamlar ve yüzdeler ile açıklanabilecek gibi değil…