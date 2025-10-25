Bugün
Filistin Davasının Uluslararası Hukuk Ve Küresel Vicdan Boyutu

Yayınlanma Tarihi: 25.10.2025 17:33 Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 17:33

Uluslararası hukukun ve küresel vicdanın en ağır sınavlarından birini verdiği Filistin davasını, hukukçu akademisyen Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin ile konuştuk. Sumud Filosu'ndaki mücadelesiyle ve Mikeno gemisindeki direnişiyle tanıdığımız Küçükaytekin; ateşkesin hukuki geçerliliğinden, evrensel adalet kavramının göreceliğine, halkın adalet arayışı olan boykota ve hafıza soykırımına karşı duruşa kadar tüm boyutları değerlendirdi. Küçükaytekin, sivil hareketin gücüne dikkat çekerek: "Halkların hükümetleri boyunduruğu altına almış olması, onlara baskı kurabiliyor olması, eğer bu ateşkesle beraber bir kazanım sağlanabilecekse, bu oradaki halkların ve bizlerin göstereceği tepkilerle beraber bir noktaya varabilir. Bundan ötürü sivil hareketlerin görevi burada bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

