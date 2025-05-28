Filistin’e Nasıl Zarar Veriyoruz? I Filistin Edebiyatı Üzerinden Farkındalık I Peren Birsaygılı Mut I Fikriyat Sohbetleri
Fikriyat Sohbetleri'nin yeni bölümünde Peren Birsaygılı Mut ile Filistin'e nasıl zarar veririz? başlığı ile Filistin Edebiyatı üzerine konuştuk.
Fikriyat Sohbetleri'ne konuk olan Peren Birsaygılı Mut'un şu ifadeleri oldukça çarpıcı:
🔸 "Biz Filistin direnişine sahip çıkmamız için Filistin'in kültürünü, sanatını, değerlerini, şiirlerini kaleme almamız ve ses getirmemiz gerekiyor. Çünkü bundan korkuyorlar."
🔸 Maalesef biz Siyonizm'in zayıf yönlerini, zaafları, eksik yönleri üzerine çok fazla bilgimiz yok. Düşmanımızı tanımak için çalışmamız çok çok önemli.
🔸 Filistin'e destek olmanın en iyi yolu bizim en büyük silahımız bilgi.
🔸 Yüzyıllık hikayesine baktığımız zaman o yazılmış şiirlerden, öykülerden, tiyatro oyunlarından okuyoruz neler yaşandığını ve çok önemli isimler var o dönemde. Filistin Edebiyatı nedir diye sorduğumuzda da...
Editör/Röportaj: Betül Sav
Kameraman: Serkan Hervenik
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
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