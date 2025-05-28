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Filistin’e Nasıl Zarar Veriyoruz? I Filistin Edebiyatı Üzerinden Farkındalık I Peren Birsaygılı Mut I Fikriyat Sohbetleri

Yayınlanma Tarihi: 28.05.2025 12:47 Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:54

Fikriyat Sohbetleri'nin yeni bölümünde Peren Birsaygılı Mut ile Filistin'e nasıl zarar veririz? başlığı ile Filistin Edebiyatı üzerine konuştuk.

Fikriyat Sohbetleri'ne konuk olan Peren Birsaygılı Mut'un şu ifadeleri oldukça çarpıcı:

🔸 "Biz Filistin direnişine sahip çıkmamız için Filistin'in kültürünü, sanatını, değerlerini, şiirlerini kaleme almamız ve ses getirmemiz gerekiyor. Çünkü bundan korkuyorlar."

🔸 Maalesef biz Siyonizm'in zayıf yönlerini, zaafları, eksik yönleri üzerine çok fazla bilgimiz yok. Düşmanımızı tanımak için çalışmamız çok çok önemli.

🔸 Filistin'e destek olmanın en iyi yolu bizim en büyük silahımız bilgi.

🔸 Yüzyıllık hikayesine baktığımız zaman o yazılmış şiirlerden, öykülerden, tiyatro oyunlarından okuyoruz neler yaşandığını ve çok önemli isimler var o dönemde. Filistin Edebiyatı nedir diye sorduğumuzda da...

Editör/Röportaj: Betül Sav

Kameraman: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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