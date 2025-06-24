Dikkat kene çıkabilir!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, yaz aylarında ortaya çıkan keneler hakkında vatandaşları uyardı.

🔸 Kene ısırığı piknik gibi etkinlikler sırasında, kene teması söz konusu olduğu için genellikle bu etkinlikler sırasında hissedilmez. Etkinlik sonrası, piknikten dönerken ya da böyle bir hayvanlar ile temasın olduğu çiftlik gibi yerlere ziyaret sonrası banyo yaptığımızda tesadüfen dikkatli bir göz banyo sırasında vücudun ekstremite dediğimiz kol, bacak gibi kısımlara kenenin ulaşabileceği kısımlara dikkatli bir göz bakarak fark edebilir.

🔸 Küçük siyah bir nokta şeklindedir. Halkımız bu tür bir etkinlik, piknik vs. sonrası kendileri ve çocukları açısından banyo sırasında dikkatli gözle inceleyerek kene varlığını erken dönemde fark edebilirler.

🔸 Kene ısırığı cilde kenenin yapışmış kan emerken, yapışmış olduğu zaman fark edilebilir yani kene vücudumuzun üzerindeyken kan emip tamamen doyana kadar, şişene kadar kendi vücut ağırlığının 3-5 katı ağırlığa gelebilir bu sırada büyüyebilir.

🔸 Bu sırada bir eldiven, cerrahi bir eldivenle ve cımbızla kenenin cilde görüldüğü kısımdan tam bütün halinde çıkarılması kişi kendisi de bunu yapabilir ama kanla temas etmemeye dikkat etmelidir çünkü kene ile bulaşan virüsler, bakteriler bu kan içinde yer alır o yüzden kana direkt temas etmemek lazım eğer bunu kendimiz yapamayacaksak bir hekime, sağlık kuruluşuna başvurmak daha doğru olur kenenin çıkartılması gerekiyor ama kene bırakıldığında kendisi de doyduktan sonra zaten cildi bırakarak kendisi de düşebiliyor.

🔸 Böyle hastalarda genellikle kenenin ısırdığı yerin ısırık izi olarak bir nedbe dokusu, skar dokusu şeklinde bir iz kalabilir, bir kabuklu siyah bir kabuklu yara şeklinde kenenin ısırdığı yer görünebilir hastalar bunu, bu şekilde de fark edebilirler.

🔸 Kene ısırırken amacı aslında kanla beslenmek, insanın kanını emmektir ve bu şekilde beslenme amacıyla bunu yapıyor emmeyi. Ama bu sırada kendi vücudunda taşıdığı hastalık etkenlerini de bulaştırmış oluyor kanımıza. Ama bu kene ısırığından hemen sonra belirti ortaya çıkmıyor genellikle birkaç hafta içinde, 10 gün, minimum 10 gün içinde ortaya çıkıyor o yüzden kişinin kene ısırığı öyküsü varsa bir temas öyküsü varsa bir hafta içinde eğer yüksek ateş, halsizlik, kırgınlık, ateş, kas ağrıları gibi önce genel belirtiler ortaya çıkabilir, bunlar olduğunda bir hekime başvurması ve kene ısırığı olduğunu tarif etmesi yeterli olacaktır zaten o kenede var olan hastalığa özgü klinik oturduğunda neyse hastalık kenenin bulaştırdığı onunla ilgili tipik bulgular hekim tarafından zaten ortaya konacaktır.

🔸 Kenelerden nasıl korunabiliriz? Tabii ki yazın çoluk çocukla piknik gibi vs. gibi etkinlikleri sıklıkla hepimiz yapıyoruz mangal vs. bu sırada yeşilliklerde var olan doğada serbest olan kenelerle temas yanında işte kedi, köpek ya da atlar, koyunlar gibi hayvanlarla temas sonrasında onların üzerlerine, vücutlarına yapışan kene onları da kan emmek amaçlı kullanıyor, bizim vücudumuza da sıçrayabilir bu yüzden vücudumuzda bu tür etkinlikler, bu tür temaslar sonrası kene yapışıp yapışmadığını mutlaka annelerin çocuklarına, kendi ev ahalisini kontrol etmeleri için uyarmaları aslında korunmak için en pratik yöntem.

🔸 İstanbul bölgesinde, Marmara bölgesinde genellikle kene denilince ilk akla gelen kırım kongo kanamalı ateşi var, çok öldürücü bir hastalık ama bu daha çok Orta Anadolu'daki endemik olan Orta Anadolu'da sık görülen kenelerle ilişkili bir kanamalı ateş. Biz İstanbul bölgesindeki kene ısırıklarında genellikle kırım kongoyu beklemiyoruz.

🔸 Bizim İstanbul'da gördüğümüz kırım kongo kanamalı ateşleri genellikle Orta Anadolu'ya seyahat eden memlekete giden, oradan İstanbul'a dönen vatandaşlarda görülebiliyor ama tabi bu demek değildir ki İstanbul'daki keneler hastalık bulaştırmıyor. İstanbul'daki kenelerden de riketsiyoz ya da benekli ateş dediğimiz yine köpek kenesi ile bulaşan bir hastalıkta Marmara ve Trakya bölgesinde oldukça sık görmekteyiz.

🔸 Ben genel anlamıyla kenelerle yaz aylarında daha sık karşılaşabileceğimizden hareketle çok da panik yapmadan, korkmadan bilinçli olmak ve bilinçli davranmanın en akılcı yol olduğunu düşünüyorum yani bir kene teması varsa yapabiliyorsak kendimiz yapamıyorsak bir hekim aracılığıyla keneden kurtulmak ve arkasından bir hafta, on gün süreli bir klinik belirti olup olmadığını kontrol etmek en makul yöntem olacaktır çok korkmaya da gerek yok diyorum herkese sağlıklı günler diliyorum.

Editör: Sümeyye Tektaş