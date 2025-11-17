Bugün
Anasayfa Fikriyat TV Gündem İngiliz Aktivist Filistin İçin 12 Ülke Yürüdü

İngiliz Aktivist Filistin İçin 12 Ülke Yürüdü

Yayınlanma Tarihi: 17.11.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:05

Filistin için İngiltere'den yola çıkan aktivist Ruth Herbert, 6,5 aylık yürüyüşünü İstanbul'da tamamladı. "İnsanlığımız Filistin ile sınanıyor" diyen Herbert'ın hikayesi...

İngiltere'den yola çıkarak 12 ülke geçen ve 6,5 ay süren yolculuğunu İstanbul'da tamamlayan Ruth Herbert, Filistin için 50 bin sterlin bağış topladı. Dünyaya seslenen Herbert, "Filistin'e nasıl davrandığımız tüm gezegeni etkileyecek" dedi.

Filistin Davasının Uluslararası Hukuk Ve Küresel Vicdan Boyutu

Sumud: Özgürlük Filosuna İsmini Veren Gazze’ye Has Kavram

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Dikkat kene çıkabilir!

Filistin’e Nasıl Zarar Veriyoruz? I Filistin Edebiyatı Üzerinden Farkındalık I Peren Birsaygılı Mut I Fikriyat Sohbetleri

Doğu Türkistan’da Ramazan Nasıl Geçiyor? I Münevver Özuygur anlatıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

