İngiliz Aktivist Filistin İçin 12 Ülke Yürüdü

Filistin için İngiltere'den yola çıkan aktivist Ruth Herbert, 6,5 aylık yürüyüşünü İstanbul'da tamamladı. "İnsanlığımız Filistin ile sınanıyor" diyen Herbert'ın hikayesi...

İngiltere'den yola çıkarak 12 ülke geçen ve 6,5 ay süren yolculuğunu İstanbul'da tamamlayan Ruth Herbert, Filistin için 50 bin sterlin bağış topladı. Dünyaya seslenen Herbert, "Filistin'e nasıl davrandığımız tüm gezegeni etkileyecek" dedi.