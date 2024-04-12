Güçlü bir ilmi şahsiyet: Kadı Beyzavi

💠 Döneminde Şiraz'da var olan geniş ilmi çevreden sonuna kadar faydalanan Kadı Beyzavi, katıldığı münazaralardaki tavrı ve üslubu ile hızla büyük bir şöhrete ulaşır. Fazla titiz olduğu için kadılıktan azledilen büyük alim, bundan sonra kendisini tamamen ilim, talebe yetiştirme ve eser telifine adar.

💠 Ömrünün son yıllarında Tebriz'e yerleşen ve burada telif, riyazet ve ibadet ile zaman geçiren Kadı Beyzavi, ilmi noktalarda gösterdiği titizlikle öne çıkan hatta bu özverili çalışmaları ve hassasiyeti için kadılık postundan olan büyük bir karakterdir.