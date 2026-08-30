Hicaz Demir Yolu'nun hüzünlü hikayesi

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🔸 1864, 1874 ve 1891 yıllarında gündeme getirilen Hicaz için bir demir yolu yapılması fikri hem bölgedeki Osmanlı hakimiyetini sağlamlaştırmak hem de Hac farizasını yerine getirmek isteyen Müslümanlara kolalık sağlamak amacıyla Sultan II. Abdülhamid tarafından kabul edildi.

🔸 1900 - 1908 yılları arasında gerçekleştirilen büyük inşa faaliyetleri ile ilk seferini 27-30 Ağustos 1908 tarihlerinde gerçekleştiren hat, İslam ümmeti için büyük bir sevinç vesilesi olmuştu.

20 MADDEDE ABDÜLHAMİD'İN EMANETİ HİCAZ DEMİRYOLU