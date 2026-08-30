Hicaz Demir Yolu'nun hüzünlü hikayesi
Osmanlı'nın son büyük projesi olarak anılan "Hicaz Demir Yolu" her türlü engellemelere ve dış basında çıkan olumsuz haberlere rağmen Ağustos 1908 tarihinde hizmete başladı. Osmanlı'ya uzanan kirli elleri bir makas gibi kesen bu hat aynı zamanda Hac farizasını yerine getirmek isteyen Müslümanlar için büyük bir rahatlıktı. Zira o günlerde kervanla 40 gün süren Şam - Medine yolu, demir yolu ile sadece 3 gün sürüyordu.
🔸 1864, 1874 ve 1891 yıllarında gündeme getirilen Hicaz için bir demir yolu yapılması fikri hem bölgedeki Osmanlı hakimiyetini sağlamlaştırmak hem de Hac farizasını yerine getirmek isteyen Müslümanlara kolalık sağlamak amacıyla Sultan II. Abdülhamid tarafından kabul edildi.
🔸 1900 - 1908 yılları arasında gerçekleştirilen büyük inşa faaliyetleri ile ilk seferini 27-30 Ağustos 1908 tarihlerinde gerçekleştiren hat, İslam ümmeti için büyük bir sevinç vesilesi olmuştu.
🔸 Şam'dan Medine'ye uzanacak olan bu kutlu sefer, Osmanlı ülkesinin her tarafında büyük bir mutluluk vesilesi olduğundan halkdan da büyük teveccüh gördü.
🔸 II. Abdülhamid Han bu hamlesiyle hem mukaddes mekanlara ulaşımı kolaylaştırıyor, hem askeri ve siyasi dirliği sağlıyor hem de ülkesine uzanan kirli elleri kesiyordu.
Büyük seferberlik
🔸 Hicaz Demir Yolu'nun maliyeti için ilk olarak Sultan II. Abdülhamid yüklü bir bağış yaptı. Ardından devlet erkanı ve ahali bağış kampanyası başlattı.
🔸 Dış basında ise başta İngilizler olmak üzere demir yolu hattının gereksiz olduğuna dair pek çok haber yapıldı. İngilizlerin buradaki gayesi, kontrolleri altındaki Süveyş Kanalı'nın buradan etkilenmemesiydi.
İlk sefer
🔸 Ağustos 1908 tarihinde ilk seferini Şam'dan Medine- Münevvere'ye gerçekleştiren tren özel olarak hazırlanmıştı. Dularla yola çıkan seferde daha çok devlet erkanı bulunuyordu.
🔸 Ayrıca bu sefer başta Osmanlı ve Müslüman devletler olmak üzere yabancı basında da yer bulmuş ve akisleri tüm dünyaya yayılmıştı.
Namaza göre hareket
🔸 Hicaz Demir Yolu'nun en dikkat çeken yönlerinden birisi de seferlerin namaz vakitlerine göre düzenlenmesiydi. Namaz vakitlerine göre istasyonlara trenin giriş ve çıkışı sağlanmıştı.
🔸 Ayrıca trende beş vakit müezzinlik yapması için görevli de bulunuyordu. Bu da Hac farizasını yerine getirmek isteyen Müslümanlar için manevi olarak büyük bir ferahlık sağlıyordu.