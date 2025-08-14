Ashâbü’l-Uhdûd olayı bize ne anlatıyor?
Uhdûd; "uzun ve derin hendek" manasında. İnce işlenmiş bir anlamı olan bu kelime, Kur'an-ı Kerim'in Burûc suresinde geçmekte. Ashâbü'l-Uhdûd ise Müslümanlara büyük bir örnek teşkil eden bir hadise. Ashâbu'l-Uhdûd olayı; iman etmiş insanları, inandıklarından vazgeçirmek için derin hendeklere atılmasını anlatıyor. Küfrün yanında olup saf tutanlar kazandıklarını zannediyor oysa, Ashâbu'l-Uhdûd olayı, Hz. İbrahim'in (AS) ateşe atılması ve Hendek Gazvesi bir mağlubiyet değil büyük bir galibiyettir. Şimdi ise Gazze kocaman bir hendeğe dönüştürülmüş ve zalimler yine etrafında toplanmış büyük bir keyifle seyrediyor. Ama unuttukları bir şey var, o hendekler Hz. İbrahim'in (AS) kıssasında olduğu gibi "gül bahçesine" dönüşecek. Vesselam buna iman etmiş insanlarız biiznillah...
🔸 Kur'an-ı Kerim, Müslümanların ibret almaları için nice kıssalar barındırır içinde… Karşılaştığımız zorluklara, savaşlara, depremlere ve daha nicesine nasıl göğüs gereceğimizi anlatır bizlere…
Bunlardan biri de Burûc sûresinde geçen Ashâbu'l Uhdûd olayıdır. İslam öncesi dönemde, inananların ateş dolu bir çukura atılarak işkence eden kimseleri işaret ediyor bu sûre.
🔸 Kur'an-ı Kerim'in 85. suresi olan Burûc, Mekkeli müşriklerin baskı ve eziyetlerini artırdığı bir zamanda nazil olmuş olup 22 ayetten oluşuyor. Uhdûd; uzun ve derin hendek manasına gelirken Ashâbu'l Uhdûd ise "Hendek Sahipleri" demek.
🔸 Sûrenin ana konusunu oluşturan bu topluluk; inkârcıların ta kendisi. İnançlı insanlara, sırf inandıkları için yaptıkları işkenceler söz konusu… Bunun karşısında müminlerin inançları uğruna gösterdikleri sabır ve direnç, inanmış kimlerin nasıl bir duruş sergilediğine dair en güzel örneklerden.
🔸 Sûrede bununda yanında inkârcıların âhiretteki kötü âkıbetleri ve inananların mutlu sonları, Allah'ın (CC) bazı sıfatları hakkında kısa açıklamalar yer alıyor.
🔸 Sure, yeminle başlıyor; "Andolsun burçlarla dolu göğe…" Hendekler kazıp oraları ateş çukuruna çeviren ve inanmış kimseleri o hendeklerin içine atıp onları seyreden bu zalimler, elbet ahirette hak ettikleri cezaları alacaklar.
🔸 Bugün Gazze'de yaşanan tüm caniliklerin failleri de Ashâbu'l Uhdûd failleriyle aynı… Burûc, "açığa çıkmak, görünmek, saray ve köşk" anlamlarına gelmekte olup burcun çoğuludur. Surenin devamında, 2 ile 10. ayetler arası Ashâbu'l Uhdûd anlatılmaya devam ediliyor.
﴾2﴿ Vaad edilmiş güne,
﴾3﴿ Tanıklık edene ve edilene ki,
﴾4-5﴿ O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır!
﴾6-7﴿ Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı.
﴾8-9﴿ Aziz, övgüye lâyık, göklerin ve yerin mâliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir.
﴾10﴿ Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir.
🔸 Tebliğde Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajlarına dikkat kesilmek gerekir, size anlatacağım bu kıssayı da günümüzde zulüm gören İslam coğrafyalarını gözünüzün önüne getirerek dinlemenizi istiyorum.
🔸 Birinci rivayet; İran hükümdarı, nikâh düşmeyen akraba ile evlenmenin helâl sayılmasını istediği zaman buna karşı çıkan âlimleri bir hendek kazdırıp içine attırması.
🔸 Diğer bir rivayet ise Necran Hıristiyanlarına Yahudi hükümdar Zûnüvâs tarafından yapılan işkence olayı ile ilgili olanı. Ashâbu'l-Uhdûd kıssasında en çok tercih edilen görüş, Müslim, Tirmizi, Nesai ve başkalarının Suheyb'ten rivayet ettiği hadis.