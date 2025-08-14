Ashâbü’l-Uhdûd olayı bize ne anlatıyor?

2 /14













🔸 Kur'an-ı Kerim'in 85. suresi olan Burûc, Mekkeli müşriklerin baskı ve eziyetlerini artırdığı bir zamanda nazil olmuş olup 22 ayetten oluşuyor. Uhdûd; uzun ve derin hendek manasına gelirken Ashâbu'l Uhdûd ise "Hendek Sahipleri" demek.

🔸 Sûrenin ana konusunu oluşturan bu topluluk; inkârcıların ta kendisi. İnançlı insanlara, sırf inandıkları için yaptıkları işkenceler söz konusu… Bunun karşısında müminlerin inançları uğruna gösterdikleri sabır ve direnç, inanmış kimlerin nasıl bir duruş sergilediğine dair en güzel örneklerden.

🔸 Sûrede bununda yanında inkârcıların âhiretteki kötü âkıbetleri ve inananların mutlu sonları, Allah'ın (CC) bazı sıfatları hakkında kısa açıklamalar yer alıyor.