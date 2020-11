İslam uygarlığında Müslüman alimlerin icat ettiği saatler

1000'li yıllarda gerçekleştirilen bu icat, gecenin her bir saati geçince bir lamba söner. Birinci lamba bir saatlik yanma süresi için gaz yağı içermektedir, on ikinci lamba on iki saat için.

Lambalar eş zamanlı yakılacak olursa, söndüklerinde saatlerin sayısı okunur.

İslam uygarlığında gerçekleştirilen teknolojik buluşlar