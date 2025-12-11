Tarihi Eser Kurtarıldı: En Eski Türk Kitabesi 23 Yıl Sonra Bulundu!

6 /6













Beylik, Danişmendli hükümdarlarının ölümüyle birlikte hanedan üyeleri arasında çıkan taht kavgaları sonucu zayıflamaya başladı. Bunun üzerine Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan, 1175 yılında Sivas kolunu, ardından da diğer kolları ortadan kaldırarak Danişmendli topraklarını Selçuklu Devleti'ne kattı. 1178 yılında Malatya kolunun da Selçuklu hakimiyetine girmesiyle Beylik resmen sona erdi.

Danişmendliler, Anadolu'nun İslamlaşma ve Türkleşme sürecine sadece siyasi değil, aynı zamanda kültürel ve ilmi alanda da büyük katkılar sağlamıştır. Cin Camii Kitabesi örneğinde olduğu gibi, Danişmendli mimarisi, erken dönem Anadolu Türk sanatının ilk örneklerini sunar.

Örnekler: Kayseri Ulu Camii, Sivas Ulu Camii ve Cin Camii gibi yapılar, Beylik döneminin sanatsal izlerini taşır. Bu eserler, genellikle sade, sağlam ve işlevsel mimari özellikleriyle dikkat çeker.