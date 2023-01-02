Kadim Üsküdar’ın modern camisi: Şakirin
Birbirinden eşsiz eserlerle donatılan İstanbul, her biri ayrı bir öneme sahip yüzlerce tarihi camiye ev sahipliği yapar. Farklı zaman dilimlerinde vücuda gelmiş eserler, izleyicisine kronolojik tahlil yapma imkanı da tanır. Üsküdar'da inşa edilen Şakirin Camii modern mimarinin İstanbul silüetinde beliren en yeni simalarındandır.
Giriş Tarihi: 02.01.2023
10:04
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
10:15
🔴 İstanbul'da Fatih'in ardından
en çok camiye sahip ilçe olan Üsküdar'ın tarihi milattan önceye kadar uzanır. Ancak kadim belde, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinin ardından mamur bir ilçe konumuna gelir.
🔴 Osmanlı'nın bir dönem
çevre ve şehircilik bakanı mesabesindeki mimarbaşılık vazifesini üstlenen Mimar Sinan, Üsküdar'ın üzerine adeta öz yavrusu gibi titrer. Böylece üç tarafı tepelerle ve bir tarafı İstanbul Boğazı ile çevrili Üsküdar, eşsiz güzellikte eserler ile sergiyi andıran manevi bir merkez olur.
Çocukluğumun ve gençliğimin hayâl şehri: Üsküdar
🔴 Zamanın süzgecinden süzülerek günümüz dünyasına uzanan
Üsküdar, tarihi ve sosyal merkeziyetinin yanı sıra modern İstanbul'un önemli bir ulaşım, ticaret ve sirkülasyon odağı olarak da rağbet görür. Her gün binlerce insanın teveccüh ettiği Üsküdar, kentsel yaşamın merkezi noktalarından biri olur.
🔴 Yerli ve yabancı turistlerin ilgi ve
ziyaret merkezlerinden birisine dönüşen ilçe, sıra dışı mimarileriyle ilgi çeken camilerin eski ve yenilerinin buluştuğu bir cazibe merkezidir. 2009 yılında ilçede inşa edilen Şakirin Camii de hiç şüphesiz bu imtizacın bir parçasıdır.
Üsküdar'ın sükunet köşesi: Selman Ağa Camii
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Üsküdar'da Şakirin Camii Karacaahmet Mezarlığı girişine 7 Mayıs 2009'da inşa edilir. Projesini Yüksek Mimar Hüsrev Tayla'nın hazırladığı eserin iç dekorasyonunu İç Mimar Zeynep Fadıllıoğlu üstlenir.
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Şakirin Camii bu cihetle iç dekorasyonu bir kadın mimar tarafından tasarlanan ilk cami olma özelliğini taşır. Arapça "müteşekkir" anlamına gelen Şakirin kelimesi, caminin tasarımında esas alınan temel kavram olur.
Payitaht'ın Selâtîn Camileri
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Üç tarafı camla çevrili Şakirin Camii toplamda 10.000 metrekare inşaat alanı, 3.000 metrekare zemin üzerine kurulur. 500 kişilik kapasitesi olan cami her birisi 35 metre yüksekliğinde iki minareye sahiptir.
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Şeffaf cephelere sahip bu eser, Allah'ın (CC) kullarına yeryüzünü bir mescit kıldığını gösterir nitelikte bir yapıdır. İç ve dış ayrımını net bir çizgiyle rasyonelleştirmemesi, mezarlığı ziyaret eden insanları içeriye davet eden bir vurgudur.
Anadolu'nun incileri: Ahşap camiler
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Tek ve yalın bir kubbeye sahip Şakirin Camii, iç süslemelerinde Selçuklu ve Osmanlı motifleri barındırıyor. Bulunduğu ilçenin tarihine atfen kubbesine resmedilen bu motifler, Şakirin Camii'ni Üsküdar'la bütün bir hale getirir.
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Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden getirilen taşlarla inşa edilen cami, ruhunu ve maneviyatını Anadolu ilim ve irfanından alıyor. En modern tasarıma sahip camilerden biri olarak tanımlanan eser, Osmanlı kültüründen çağdaş sanatlara uzanan büyük zenginliği yansıtır.
İslam mimarisi'nin Katar'daki örneği: Eğitim Şehri Camisi