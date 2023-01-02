Kadim Üsküdar’ın modern camisi: Şakirin

🔴 İstanbul'da Fatih'in ardından en çok camiye sahip ilçe olan Üsküdar'ın tarihi milattan önceye kadar uzanır. Ancak kadim belde, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinin ardından mamur bir ilçe konumuna gelir.

🔴 Osmanlı'nın bir dönem çevre ve şehircilik bakanı mesabesindeki mimarbaşılık vazifesini üstlenen Mimar Sinan, Üsküdar'ın üzerine adeta öz yavrusu gibi titrer. Böylece üç tarafı tepelerle ve bir tarafı İstanbul Boğazı ile çevrili Üsküdar, eşsiz güzellikte eserler ile sergiyi andıran manevi bir merkez olur.