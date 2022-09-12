İslam mimarisi'nin Katar'daki örneği: Eğitim Şehri Camisi

🔸 Mimar Ali Manjira ve eşi Ada Yavars Bravo tarafından tasarlanan Eğitim Şehri Camisi, Manjira'nın farklı Müslüman toplumlar hakkında derin bir anlayışa sahip olması nedeniyle manevi duyguları koruyan ve aynı zamanda yeni fikirleri benimseyen eşsiz bir eser mesabesinde boyut kazanıyor.

🔸 Caminin plan şeması spiral biçiminde etüt mekanları ve fakülte büroları camiye doğru evrilirken, İslam mimarisinin önemli ve sık kullanılan bir parçası avlu, yapı bünyesinde kendine bir yer buluyor.