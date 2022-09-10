Anadolu’nun incileri: Ahşap camiler
Dört bir yanı eşsiz güzelliğe ve cazibeye sahip doğal ve yapay güzelliklerle bezeli Anadolu, yüzyıllardır medeniyetin taşıyıcılığını üstleniyor. Gerek samimi atmosferi, gerekse kendine özgü eserleri ile zengin bir kültürü bizlere aktaran kadim coğrafya, özellikle ahşap stilde inşa edilen yapılarıyla mimarimizde önemli bir yer ediniyor. Pek çoğu çivi kullanılmadan inşa edilen ahşap camiler üsluplarıyla ve sade işlemeleriyle birer şaheser mesabesindeler.
Giriş Tarihi: 15.09.2022
14:40
Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
14:56
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Ahşap, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen, uygun maliyetli, Medeniyetimizde de bu malzemeye sıklıkla başvurulmuş, çevre dostu bir mühendislik malzemesidir. çevresel ve doğal dengeyi korumaya katkı sağlayan ahşap teknoloji kadim bir gelenek olarak yerleştirilmiştir. mimarlık kültürümüze
🔸 Ahşap malzeme
doğal yapısı ve herhangi bir ek kaplama istemeyen insani etkileşim ölçeğinde nitelikli bir konuma sahiptir. yalın hali ile, Maddi ekvanın ötesinde barındırdığı , cami yapılarında ahşabın kullanımını artırmıştır. manevi etki
Ahşaba nakşedilen ruh: Kündekâri
Afyon Ulu Camisi
🔸 Afyonkarahisar'ın en büyük camilerinden birisi olan Ulu Cami, 1272-1277 yılları arasında
Anadolu Selçukluları'nın inşa ettiği güzide bir camidir. ahşap yapım yöntemi ile Kendi adı ile anılan mahallede bulunan cami, kagir dört köşe kalın duvarlar üzerine çatının yerleştirildiği özgün bir üsluba sahiptir. ahşap sütunlarla birlikte
Kagir ne demektir? Kolon bulundurmayan, taşıyıcı eleman olarak tuğla veya taş duvarların kullanıldığı yapılara denir.
🔸 Camideki
sarkıt ve baklava dilimli birbirinden değerli ahşap sütun başlıkları, sütunlar üzerinde olağanüstü bir görüntü oluşturur. Ahşapların renkli motiflerle işlenmiş yan yüzeyleri büyük bir sanat eseridir. Ancak ne yazık ki motifler zamanla silinerek görsel zenginliğini kaybeder.
Sıra dışı mimarileriyle göz kamaştıran camiler
🔸 Afyon Ulu Camisi'nin doğuya, batıya, kuzeye açılan
üç kapısı vardır. Selçuklu tarzı oymalı iki kanatlı minber kapakları üzerindeki kitabede sureler ile ilk yapım tarihini belirten yazılar yer alır. Ulu mabedin Cami ilk defa 1341 yılında mimarı Emir Hacı Bey'dir. Muzafferüddünoğlu Minüddün Emir Abdullah Bey tarafından restore edilir.
🔸 Afyon'daki bu güzide cami
zamanımızda eski biçimi korunan, ahşap mimarisi ve sırlı tuğlalı baklava dilimi mimarisiyle eşsiz örneklerinden biridir. Selçuklu Dönemi'nin
Sırlı tuğla ne demektir? Mimarlıkta bezeme amacıyla kullanılan unsurlar.
Mimar Sinan'ın restore ettiği Selçuklu yapısı: Çeşnigir
Aslanhane Camisi
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Önünde ve etrafında pek çok arslan heykeli bulunduğu için halk arasında anılan yapı, Aslanhane Camisi olarak Selçuklu Sultanı Mes'ud b. Keykavus (II. Mes'ud) zamanında ahi kardeşler tarafından 1290 yılında inşa edilir.
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Cami dikdörtgen biçiminde, dikey dört ahşap direk dizisi ile beş bölüme ayrılır. Caminin esas girişi olması gereken kesme taştan yapılmış ve bir taçkapı hüviyetini taşıyan kuzey kapısı, ahşaptan inşa edilen kadınlar mahfiline çıkar. Doğu ve batı duvarları üzerinde bulunan iki kapı ise cami harimine açılır.
Harim ne demektir? Osmanlı camilerinin çevresinde yer alan ve cami alanını kentsel alandan ayıran duvarlarla çevrili dış avlu.
Bilinmeyen yönleriyle Sultan Ahmet Camii ve Külliyesi
🔸 Anadolu'daki Selçuklu mihraplarının en güzellerinden olan
Aslanhane Camisi'nin yüzü mozaik çinilerle kaplı, süslemesinde alçı kullanılmış gayet nadide bir örnektir. mihrabı, bir niş özelliğinde Caminin ceviz ağacından yapılmış minberi de aynı derecede değerli ve muhteşem bir özelliktedir. Üzerindeki kitabeden öğrenildiğine göre minber, 1290 yılında Mehmed b. Ebu Bekir adında bir neccar tarafından inşa edilmiştir.
Niş ne demektir? Niş, mimari yapılarda duvar içinde bırakılan oyuklardır.
Camilerin temelini oluşturan ibadet mahali: Namazgah