Anadolu’nun incileri: Ahşap camiler

🔸 Ahşap, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen, uygun maliyetli, çevresel ve doğal dengeyi korumaya katkı sağlayan çevre dostu bir mühendislik malzemesidir. Medeniyetimizde de bu malzemeye sıklıkla başvurulmuş, ahşap teknoloji kadim bir gelenek olarak mimarlık kültürümüze yerleştirilmiştir.

🔸 Ahşap malzeme doğal yapısı ve herhangi bir ek kaplama istemeyen yalın hali ile, insani etkileşim ölçeğinde nitelikli bir konuma sahiptir. Maddi ekvanın ötesinde barındırdığı manevi etki, cami yapılarında ahşabın kullanımını artırmıştır.