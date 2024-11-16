Sadeliğin azameti Sezai Karakoç
Diriliş fikri etrafında bir zihin dünyası kuran merhum Sezai Karakoç tam üç yıl evvel bugün aramızdan ayrılmış, çok sevdiği Rabbine kavuşmuştu. Hayatı boyunca mütevazı bir fikir işçisi olma yolunu tutan şair, yazdığı yazılar ve şiirlerle milyonları kendisine bağlamıştı. Müslümanların tekrar dirilişi için tüm gücüyle çabalayan bir mütefekkir olan Sezai Karakoç'un bilinmeyen hususiyetlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 16.11.2024
17:26
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024
17:31
İyi bir okur, tutkulu bir muharrir
İyi bir okur, tutkulu bir muharrir
◾ Sezai
Karakoç'un edebiyat yolculuğu 1950'li yıllarda başlamıştı. İlk metinlerini Büyük Doğu'da yayınlayan üstad bu tarihten itibaren pek çok dergi ve gazete de boy göstermişti.
◾ Karakoç Diriliş Dergisi dışında
A Dergisi, Akpınar, Büyük Doğu, Düşünen Adam, Hilal, Hisar, İslam Düşüncesi, Mülkiye, Papirüs, Pazar Postası, Soyut, Şiir Sanatı, Türk Dili, Türk Yurdu gibi mecralarda metinler yayınlamıştı.
SEZAİ KARAKOÇ DÜŞÜNCESİNDE 10 KAVRAM
"Ölülerin dirilişi sağlamasına imkân yoktur. Diriliş dirilmişlerin işidir."
◾ Üstad'ın
niyeti açıktı. Sezai Karakoç Diriliş fikri etrafında dünya Müslümanların uyanması için ömrü boyunca durmak bilmeden çabaladı.
◾ Şairliğinin yanında çok önemli
bir mütefekkir olan Karakoç Diriliş kavramını ilk kez 1954 yılında kullanmıştı. Diriliş daha sonra dergi, yayınevi ve parti ismi olacaktı.
KAVRAM İNŞA EDEN ŞAİR: SEZAİ KARAKOÇ
Üstad'ın dizinin dibinde
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Sezai Karakoç ilk ürünlerini vermeye başladığı lise döneminden itibaren " Üstad" olarak gördüğü Necip Fazıl Kısakürek'in yanında durmuştu.
◾ İlk şiirini dönemin
efsane dergisi Büyük Doğu'ya gönderdiğinde henüz 16 yaşındaydı. Kısakürek sonraki dönemlerde Karakoç'un isminden övgüyle söz edecekti.
SEZAİ KARAKOÇ'A EDİPLERİN GÖZÜYLE BAKMAK
Şehir şehir eğitim
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Karakoç eğitim hayatını farklı şehirlerde sürdürdü. İlkokul eğitimini Ergani, ortaokul eğitimini Kahramanm araş, lise eğitimini Gaziantep, üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı.
◾ Babası
İlahiyat okumasını istemiş, kendisi de Felsefe okumak istemişti. Ama Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.
SEZAİ KARAKOÇ'UN KALEMİNDEN UNUTULMAZ CÜMLELER
◾ Yazdığı
berrak şiirler ile tanınan Sezai Karakoç gerçek bir şiir işçisi ve çalışkan bir edebiyat düşünürüydü. Onun bu yönü külliyatına açıkça yansımıştı.
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Karakoç ömrü boyunca toplam on üç şiir kitabı yayınlamıştı. Şiiri kendisinden sonra gelen genç kuşaklar üzerinde büyük ölçüde etkileyici olmuştu.
SEZAİ KARAKOÇ'TAN EN GÜZEL ALINTILAR