Sadeliğin azameti Sezai Karakoç

Diriliş fikri etrafında bir zihin dünyası kuran merhum Sezai Karakoç tam üç yıl evvel bugün aramızdan ayrılmış, çok sevdiği Rabbine kavuşmuştu. Hayatı boyunca mütevazı bir fikir işçisi olma yolunu tutan şair, yazdığı yazılar ve şiirlerle milyonları kendisine bağlamıştı. Müslümanların tekrar dirilişi için tüm gücüyle çabalayan bir mütefekkir olan Sezai Karakoç'un bilinmeyen hususiyetlerini araştırdık.