Bilge Şair Sezai Karakoç’a ediplerin gözüyle bakmak
Dünya'ya da parasız yatılı olarak gelmiş şairdir Sezai Karakoç... Yalnızca şair denip geçilemeyecek kadar önemli olan bu kıymetli şahsiyet, tek başına ama devam ettirilememiş bir okul olarak adını Türk edebiyatına altın harflerle yazdırdı. Doğu'nun güneşinde yunmuş yıkanmış kalbiyle, dünyaya tamah etmeyen tavrıyla 16 Kasım 2021'de öte âleme göç etti . Bizler de usta şairin ölüm yıldönümünde onu diğer ediplerin gözünden görmek istedik. İsmet Özel, Cemal Süreya ve Rasim Özdenören'in Sezai Karakoç izlenimlerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 16.11.2022
12:17
Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
13:46
❇ Şairin Mülkiye'den arkadaşı
Cemal Süreya'nın gözünden bakalım Sezai Karakoç'a. İkisinin de ortak noktası azımsanamayacak kadar çok. İkisi de parasız yatılı, ikisi de doğudan, ikisi de şiir yazıyor ve ikisi de zeki adamlar. Siyasi ve dini eğilimleri farklı olsa bile onlar aynı yolda akan iki ırmak gibi edebiyatımızı beslediler.
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"Bulgucu adam. Belki de ülkemizde tek bulgucu. Çok daha yetenekli bir Mehmet Akif'in tinsel görüntüsüyle Necip Fazıl'ınkini iç içe geçirin, yaklaşık bir Sezai Karakoç fotoğrafı elde edebilirsiniz."
(Cemal Süreya, 99 Yüz)
Sezai Karakoç şiirinde ölüm
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"Türkiye'de, özellikle sağın, özellikle de mukaddesatçı kesimin içinde yalnız. Bir başına. Hiçbir ortaklığa girmez. Dışarıda ve yukarıdadır. Düşüncesini de, öfkesini de hemen ortaya koyar. Ama yalnız olması yalnız kalma anlamında değil, diyorum. Yapısı öyle."
(Cemal Süreya, 99 Yüz)
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Cemal Süreya, çeşitli isimlerle yayımladığı en son "99 Yüz" ismini alan kitabında Sezai Karakoç için şu an okuduğunuz satırları kaleme alıyor. Sezai Karakoç'un hayata bakış açısı, karakteri ve edebiyatmızdaki etkileri bakımından hem uzak hem de çok yakın bir perspektifle ele alıyor.
❇ "Özellikle Karakoç, bence, yaşama konumu olarak da tek ve benzersiz bir kişi. Tek ama, 1960'tan bu yana mukaddesatçı kesimde boy gösteren sanatçı ve yazarları en çok o etkilemiş. İsmet Özel bile yeni yöneliminde ilk onu aramıştı. Özdenören kardeşler Anadolu'ya Kafka yaratıkları salarken ondan ışık almışlardı."
Cemal Süreya, 99 Yüz
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"Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyken kendisine asistanlık önerilmiş, ama kabul etmemiştir.
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Diriliş Yayınevi de sahibine benziyor. Yalnız Karakoç'un kitapları basılır bu yayınevinde. Dışarıya karşı bağnaz değil. Her şeyi tartışabilirsiniz. Kimseyi küçük düşürmez. Ama bazı kişileri büyük düşürdüğü olmuştur. En ilkelle en modern arasında durur."
(Cemal Süreya, 99 Yüz)
Sezai Karakoç'tan 100 Alıntı
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"Maliye Müfettiş Yardımcısı ve Gelirler Kontrolörü olarak Türkiye'yi dolandı. Bakarsın Arapkir'de, bakarsın Karaköse'de."
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Zaman zaman kaybeder. Ama rövanşı mutlaka alır. Sultanahmet Camii'nin külliyesinde dergi çıkardı. Öyle bir Müslüman ki Marx da bilir, Nietzsche de bilir, Rimbaud da bilir. Salvador Dali de sever. Nâzım da okur. Sıkışmış, sıkıştırılmış deha. Alçakgönülle katı yüksek uçuyor."
(Cemal Süreya, 99 Yüz)