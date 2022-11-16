Bilge Şair Sezai Karakoç’a ediplerin gözüyle bakmak

❇ Şairin Mülkiye'den arkadaşı Cemal Süreya'nın gözünden bakalım Sezai Karakoç'a. İkisinin de ortak noktası azımsanamayacak kadar çok. İkisi de parasız yatılı, ikisi de doğudan, ikisi de şiir yazıyor ve ikisi de zeki adamlar. Siyasi ve dini eğilimleri farklı olsa bile onlar aynı yolda akan iki ırmak gibi edebiyatımızı beslediler.

❇ "Bulgucu adam. Belki de ülkemizde tek bulgucu. Çok daha yetenekli bir Mehmet Akif'in tinsel görüntüsüyle Necip Fazıl'ınkini iç içe geçirin, yaklaşık bir Sezai Karakoç fotoğrafı elde edebilirsiniz."

(Cemal Süreya, 99 Yüz)

Sezai Karakoç şiirinde ölüm