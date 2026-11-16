Sezai Karakoç'un kitapları
Türk şiirinin bilge ismi Sezai Karakoç 16 Kasım 2021'de vefat etti. Hayatını geleneğe ve ahlaklı bir duruşa adayan Sezai Karakoç, yazdıkları ve söyledikleri ile milletimiz ve ümmetin gözünde bambaşka bir noktada duran bir dava eri, fikir bekçisi idi. Hemen her dalda eser veren velut kalem arkasında büyük bir külliyat bıraktı. İşte, Sezai Karakoç'un kitapları...
📌 Merhu üstad Sezai Karakoç velut bir kaleme sahipti. Düşünce ve şiirleri ile milletimizi derinden etkileyen Karakoç; deneme, düşünce, şiir, çeviri şiir, hikaye, piyes, inceleme, söyleyiş ve günlük alanında toplam 58 eser kaleme aldı.
📌 Her alanda verdiği eserlerle bir medeniyet tasavvuru, bir kültür dünyası kurma çabasında olan Karakoç, 1960'lı yıllardan günümüze dek ülkemizin en çok okunan yazarlarından birisidir.
➡ Şiirler -1 - Monna Rosa
➡ Şiirler -2 - Şahdamar – Körfez - Sesler
➡ Şiirler -3 - Hızırla Kırk Saat
➡ Şiirler -4 - Tahanın Kitabı - Gül Muştusu)
➡ Şiirler -5 - Zamana Adanmış Sözler
➡ Şiirler -6 - Ayinler - Çeşmeler
➡ Şiirler -7 - Leyla ile Mecnun
➡ Şiirler -8 - Ateş Dansı
➡ Şiirler -9 - Alınyazısı Saati
➡ Gün Doğmadan – Toplu Şiirler
➡ Ruhun Dirilişi
➡ Kıyamet Aşısı
➡ Çağ ve İlham 1
➡ Çağ ve İlham 2
➡ Çağ ve İlham 3
➡ Çağ ve İlham 4
➡ İnsanlığın dirilişi
➡ Yitik Cennet
➡ Makamda
➡ İslamın Dirilişi
➡ Gündönümü
➡ Diriliş Muştusu
➡ İslam
➡ Diriliş Neslinin Amentüsü
➡ İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü
➡ Düşünceler-1
➡ Düşünceler-2
➡ Dirilişin çevresinde
➡ Fizikötesi açısından-1
➡ Fizikötesi açısından-2
➡ Fizikötesi açısından-3
➡ Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı -1
➡ Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı -2
➡ Unutuş ve Hatırlayış
➡ Varolma Savaşı
➡ Çağdaş Batı Düşüncesinden
➡ Samanyolunda Ziyafet
Sezai Karakoç ve Necip Fazıl arasında nasıl bir ilişki vardı?
➡ İslamın Şiir Anıtlarından
➡ Batı Şiirlerinden
➡ Hikâyeler – 1- Meydan Ortaya Çıktığında
➡ Hikâyeler – 2 – Portreler