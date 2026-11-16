1 /10 Sezai Karakoç’un eserleri















📌 Merhu üstad Sezai Karakoç velut bir kaleme sahipti. Düşünce ve şiirleri ile milletimizi derinden etkileyen Karakoç; deneme, düşünce, şiir, çeviri şiir, hikaye, piyes, inceleme, söyleyiş ve günlük alanında toplam 58 eser kaleme aldı.

📌 Her alanda verdiği eserlerle bir medeniyet tasavvuru, bir kültür dünyası kurma çabasında olan Karakoç, 1960'lı yıllardan günümüze dek ülkemizin en çok okunan yazarlarından birisidir.

Sezai Karakoç yaşadığı toplumu nasıl anlattı?