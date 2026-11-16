İslam’da Temizlik, İbadet ve Sağlıklı Yaşam

2 /15 ÇEVRE TEMİZLİĞİ















🔹 Dinimizde temizlik, kişinin kendi bedeniyle sınırlı değil. Evimizi, sokağımızı, mahallemizi, su kaynaklarımızı ve yaşadığımız çevreyi de temiz tutmamız gerekir.

🔹 Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

🌿 "İman yetmiş küsur şubedir. En üstünü Allah'tan başka ilah yoktur demek, en alt derecesi ise yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmaktır." 🌿

(Müslim, Îmân, 58)

🔹 Yolda insanlara zarar verebilecek bir taşı kaldırmak dahi güzel bir davranış olarak gösterilmiştir. Bu anlayış, çevremize karşı ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini anlatır.

🔹 Çöpleri etrafa atmamak, suları kirletmemek, ortak kullanım alanlarını temiz tutmak ve doğaya zarar vermemek hepimizin sorumluluğu. Kirli su ve sağlıksız çevre koşulları birçok hastalığın yayılmasına sebep olabilir. Temiz çevre, sağlıklı bir toplumun temel şartlarından.