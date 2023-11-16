Kavram inşa eden şair: Sezai Karakoç
İki sene önce vefat eden edebiyat ve düşünce tarihimizin en önemli isimlerinden olan merhum üstad Sezai Karakoç; herkesin sustuğu dönemlerde konuşması, mücadelesinden hiç vazgeçmemesi, etrafındaki gençlerle ilgilenmesi ve her cenahtan okuyucusunun olması ile bilinen ahlak abidesi bir şair ve kurucu bir mütefekkirdi. Karakoç'un edebi ve kültürel hayatının ayak izlerini takip ettik.
Giriş Tarihi: 16.11.2023
18:11
Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
18:24
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16 Kasım 2021 tarihinde vefat eden şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, kendine has üslubu ve birbirinden güzel şiirleri ile milyonların kalbinde taht kurmuş bir şairdi.
◼ Edebiyat, düşünce ve kültür dünyamızı etkileyen, medeniyet ufkunda bize yeni pencereler açan usta ismi,
ülkemizdeki en önemli Karakoç okurlarından olan şair Ahmet Edip Başaran ile konuştuk.
SEZAİ KARAKOÇ'TAN EN GÜZEL ALINTILAR
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◼ Sezai Karakoç
gelenek ile sıkı bağlara sahip, yüzü geleceğe dönük bir kurucu, inşa edici şairdir. Ahmet Edip Başaran,
"Sezai Karakoç gelenek dediğimiz kavramın izinde, geleneğin ruhunu taşıyarak geçmişle günümüzü bir nevi geleceğe eklemleyen kurucu düşünürlerden birisidir. Onun düşünce adamlığı, sanatçı, şair, yazar kimliği de bundan bağımsız değildir. Burada büyük bir kurucu düşünür ve kurucu bir sanatçıdan bahsediyoruz." cümleleri ile büyük ustanın kurucu şahsiyetine dikkat çekti. https://www.instagram.com/p/Czs70DHsM4f/
◼ Edebi türlerin hemen hepsinde eser veren Sezai
Karakoç, sanatı Allah'a (CC) ulaşmanın ve güzel olanı dile getirmenin alanı olarak gördü.
◼ Kaleme aldığı
cümleleriyle düşünce ve sanat hayatımızı aydınlatan Karakoç, daha çok şiirleriyle tanındı. " Diriliş" fikri ile hafızalara kazınan büyük ustanın ile özetleyebiliriz. zihnini; şiir, düşünce, medeniyet ve diriliş kavramları
SEZAİ KARAKOÇ'UN HATIRALARI
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Karakoç'un komple bir sanatçı oluşu, kendisinden sonraki kuşaklar üzerinde geniş bir etkileme ve hayranlık oluşturmasına zemin hazırladı. Başaran,
ifadeleri ile büyük şairin "Sezai Karakoç'un sanatçı yönü; onun düşünce dünyasından, fikir adamlarından bağımsız değil. Onu besleyen temel argümanlardan birisi zaten dünya görüşüdür. Diriliş adını verdiği bir kavram çerçevesindeki bir anlamda sistematik bir düşünce üretebilmiş, kurucu bir düşünür dememizin sebebi de o zaten." sanatçı kişiliğini vurguladı.
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Düşünce dünyasını sürekli olarak besleyen Sezai Karakoç aynı zamanda yaşantısıyla ideal bir Müslümandı. Bir sistem içinde yürüyen Karakoç çizgisine de bu minvalde değinen şair,
sözleri ile Sezai Karakoç düşüncesinin diriliğine dikkat çekti. "Kurucu düşünürlüğün temelinde fikirlerini bir sistem dahilinde aktarabilmesi burada çok önemli. Sezai Karakoç şiiri geçmiş ve şimdi arasındaki bağları aynı zamanda kurmuş bir şiir. Bir şair olarak da kurucu bir şair olduğunu söyleyebiliriz."
SEZAİ KARAKOÇ'UN KİTAPLARI