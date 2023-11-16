Kavram inşa eden şair: Sezai Karakoç

◼ Düşünce dünyasını sürekli olarak besleyen Sezai Karakoç aynı zamanda yaşantısıyla ideal bir Müslümandı. Bir sistem içinde yürüyen Karakoç çizgisine de bu minvalde değinen şair,

"Kurucu düşünürlüğün temelinde fikirlerini bir sistem dahilinde aktarabilmesi burada çok önemli. Sezai Karakoç şiiri geçmiş ve şimdi arasındaki bağları aynı zamanda kurmuş bir şiir. Bir şair olarak da kurucu bir şair olduğunu söyleyebiliriz." sözleri ile Sezai Karakoç düşüncesinin diriliğine dikkat çekti.

SEZAİ KARAKOÇ'UN KİTAPLARI