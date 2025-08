Evrendeki her zerre Allah'ı (CC) zikrediyor

4 /10













🔸 Bir imtihan yeri olarak dünyaya gönderilen insanoğlunun ibret alacağı ne çok olay, hayvanlardan alacağı ne çok ders var oysa. Hadîd suresi 1. ayetinde "Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedirler. O, üstündür, her yaptığında hikmet vardır" şeklinde geçiyor.

🔸 Dünya ile sınırlandırmaksızın, sonsuz evrende var olan her zerre yaratıcısını zikreder. Kedisinden, köpeğine, bitkisinden, kuşuna ve hatta suya kadar her zerre, yaratının birer tecellisi olarak Rahman'ın adıyla yaşar.

AYETİN TEFSİRİ

Evrendeki bütün varlıkların Allah'ı tesbih ettiklerinin belirtilmesini takiben, O'nun eşsizliğini ve benzersizliğini gösteren niteliklerine dikkat çekilerek bu tesbihin gerekçesi sayılabilecek bir açıklama yapılmaktadır: O, üstün güç ve engin hikmet sahibidir (azîz ve hakîmdir); göklerde ve yerde mutlak egemenlik O'nundur; O, hem hayat verme hem hayatı sona erdirme kudretini haizdir ve gücünün yetmeyeceği iş yoktur; O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır, ilmi her şeyi kuşatmıştır; belli hikmetlerle gökleri ve yeri yaratmıştır, kendisi ise zamandan ve mekândan münezzehtir, ama her yerde hâzır ve nâzırdır. Yerde ve gökte cereyan eden her şeyi ve yapılanları görmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği öylesine O'nundur ki onların ve oralarda bulunanların âkıbetine hükmedecek olan da yalnız O'dur ve bütün işler dönüp dolaşıp O'na varır. Kulların içinde yaşadığı zamanın gece ve gündüz şeklinde dilimlere ayrılması da O'nun kudretinin eseridir, dolayısıyla O'ndan gizlenebilecek hiçbir şey yoktur. O kalplerin derinliklerinde bulunanları dahi bilmektedir.