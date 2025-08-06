Evrendeki her zerre Allah'ı (CC) zikrediyor

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🔸 Yaşamımızı sürdürdüğümüz bu dünya, yalnızca bize ait değil. Bu sonsuz evrende, sadece bizler yokuz. İnsanoğlundan başka, türlü türlü canlıların da yuvası bu kainat. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde geçer ki bizler evrende yaratılmış tek canlı değiliz. Nahl suresi, 49 ile 50. ayeti şeriflerinde şöyle buyrulmuş:

﴾49﴿ Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.

﴾50﴿ Onlar, yüceler yücesi bildikleri rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler.

AYETLERİN TEFSİRİ

Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler de Allah'a secde eder, boyun eğerler. Ayrıca melekler asla kibre kapılıp âsi olmaz, serkeşlik etmez, Allah'ın yasalarından sapmazlar; O'na derin bir saygıyla kulluk eder, emredileni yaparlar. Canlı varlıklar içinde akıllı ve bilinçli olanların secdesi ibadet şeklinde, diğerlerininki ise itaat ve inkıyad şeklindedir. Esasen insanların fizyolojik ve psikolojik yapıları bile Allah'ın iradesiyle işlediğine göre, inkârcı olan da bu yönüyle diğer canlı ve cansız varlıklar gibi "inkıyad" mânasında her an Allah'a secde eder. Nitekim burada inkârcı ve isyankâr insanlar istisna edilmeksizin yerdeki canlıların tamamının Allah'a secde ettiği ifade buyurulmuştur."Göklerdekiler" sözü melekleri de kapsamakla birlikte onların Allah'a itaat ve ibadetleri diğer varlıklara göre en ileri derecede olduğu için bir takdir ifadesi olmak üzere özellikle anılmış olmalıdırlar.