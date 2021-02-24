Hz. Lokman kimdir? Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütler...

➡ Hz. Lokman'ın Hz. Eyyüb'ün kız kardeşinin veya teyzesinin oğlu olduğu rivayet edilir. İlk İslam tarihçisi Vakidi'ye göre Hz. İsa ile Peygamber Efendimizin (sav) dönemleri arasında Eyle ve Medyen taraflarında yaşadı, İsrailoğullarına kadılık yaptı.

➡ Hz. Lokman'ın mesleği hakkında da farklı görüşler bulunur. Kadılık, terzilik, çobanlık, marangozluk bunlar arasında yer alır. Tarsus ya da Filistin'de Remle şehrinde gömülü olduğu düşünülür.

📚 VAKİDİ KİMDİR?

İlk İslam tarihçisi Vakidi, 747 yılında Medine'de doğdu. 7. ve 8. yüzyıllarda İslam dünyasında yaygın olan ilimlerle ilgili sahîfe, cüz, risâle gibi eserleri derledi. Hakkında yazılan eserlere göre vefat ettikten sonra geriye iki hizmetçisine gece gündüz istinsah ettirdiği 600 sandık dolusu kitap bırakmıştır.

Hz. Eyyûb kimdir?