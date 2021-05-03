Kur’an ve hadis ışığında Müslümanların özellikleri

"Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir ki onlar, namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar" (Mü'minûn suresi, 1- 2. ayet)

Mü'minûn suresi 1- 2. ayet tefsiri

💠 Müminler, namazlarını huşu içerisinde kılarlar.

➡ Huşu, Allah'ın huzurunda derin bir saygı ile durmak anlamına gelir.

➡ Namazdaki huşu ise Allah'ın yüceliği karşısında kalbin derin bir edep ve saygı halinde olması, gözlerin secde yerine bakıp, sağa sola bakmamasıdır.

💠 Hz. Peygamber, Kur'an emrine uyarak namazlarını huşû üzere kılıyor, Müslümanların da bu şekilde kılmalarını istiyordu. Abdullah bin Şıhhîr, Resulullah'ın (sav) namazdaki huşû halini şöyle anlatır:

"Bir keresinde Resulullah Efendimizin yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden, kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu." (Ebû Dâvûd, Salât, 156-157/904; Nesâî, Sehv, 18; Ahmed, IV, 25, 26)

Namaz nasıl kılınır?

💠 Namaz kulun Allah'a yönelişinin, O'nunla birlikteliğinin en anlamlı ifadesidir. Fakat bu ibadetin manevi derinlik kazanabilmesi için belirli bedeni hareketlerle ayetlerin okunması yeterli değildir. Kalbin kulluk niyeti ile bütünleşmesi ve Allah'a saygı şuurunun kazanılması gerekir. Böylelikle öz ile söz birbirine uyararak mümini kurtuluşa götürür.

💠Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaz(ı kılmay)a devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer." (İbn Hanbel, IV, 266)