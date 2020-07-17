Arama

Menu

Ayet ve hadisler ışığında Müslümanlar arasında hukuk

İslam'ın ortaya koyduğu adalet ve müminler arasındaki kardeşlik hukuku oldukça önemlidir. Fakat ne yazık ki günümüzde bireyselleşmeyle beraber gelen kişisel menfaatler, Müslümanlar arasında hukuku, birlikte yaşama ahlakını bir kenara bırakmasına neden oluyor. Şüphesiz ayet ve hadisler, bu sorunların aydınlatılmasını ve bir çözüme kavuşmasını sağlar. Peki, Hz. Peygamber (sav), Müslümanların birbirine karşı nasıl davranması gerektiğini tavsiye eder?

Giriş Tarihi: 17.07.2020 00:45 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 09:19
  • 1
  • 20

Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği şeylere saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için hayırdır...

(Hac, 22/30)

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin
hafızlardan sure ve mealleri dinlemek için tıklayın

  • 2
  • 20

Her kim de Allah'ın nişanelerine (kurbanlıklarına) saygı gösterirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasından (Allah'a karşı gelmekten sakınmasından)dır.

(Hac, 22/32)

  • 3
  • 20

Ve müminlere (şefkat) kanadını indir.

(Hicr, 15/88)

Fikriyat'ta yer alan hadisler için tıklayın

  • 4
  • 20

Kim, bir insanı, bir can karşılığı (kısasla) veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır...

(Mâide, 5/32)

  • 5
  • 20

Ebû Mûsâ'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav): Müminler, birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir bina(nın duvarları) gibidirler, dedi ve (bu dayanışmayı göstermek için) parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

(Buhârî, Mezâlim, 5; Müslim, Birr, 65)

Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN