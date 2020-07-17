Ayet ve hadisler ışığında Müslümanlar arasında hukuk

İslam'ın ortaya koyduğu adalet ve müminler arasındaki kardeşlik hukuku oldukça önemlidir. Fakat ne yazık ki günümüzde bireyselleşmeyle beraber gelen kişisel menfaatler, Müslümanlar arasında hukuku, birlikte yaşama ahlakını bir kenara bırakmasına neden oluyor. Şüphesiz ayet ve hadisler, bu sorunların aydınlatılmasını ve bir çözüme kavuşmasını sağlar. Peki, Hz. Peygamber (sav), Müslümanların birbirine karşı nasıl davranması gerektiğini tavsiye eder?