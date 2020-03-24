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Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua

İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. Yüce Allah'ın "De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır." ayetine binaen de insanlar duaya yönelirler. Peygamber Efendimiz, hadis-i şeriflerinde "Dua, ibadetin özüdür" buyurur. Sizler için Hz. Peygamber'in hastalık, bela gibi çeşitli durumlarda okuduğu Müslümanlara örnek olan dualarını derledik.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 10:08
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Hz. Aişe'den (ra) rivayete göre Peygamber Efendimiz (sav) kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi:

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın."

(Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

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Hz. Aişe'den (ra) rivayete göre Hz. Peygamber (sav) kendisine bir hastanın şifa bulması için dua talep edildiği zaman:

"Allah'ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifa bulur.

(Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

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"Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: "Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım!" de. Biiznillahi Teâlâ şifa bulursun."

(İbn Hanbel, IV, 217)

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Peygamber Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cebrail tedavi eder ve:

"Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah'ın adıyla sana okurum." derdi.

(Müslim, Selâm 40)

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Hz. Peygamber (sav) bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini (felak ve nas) okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

"Allah'ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut."

(Heysemî, X, 180)

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