Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua

Peygamber Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cebrail tedavi eder ve:

"Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah'ın adıyla sana okurum." derdi.

(Müslim, Selâm 40)