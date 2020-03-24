Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua

Hz. Peygamber (sav) bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini (felak ve nas) okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

"Allah'ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut."

(Heysemî, X, 180)