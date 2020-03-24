Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua
Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua
İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. Yüce Allah'ın "De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır." ayetine binaen de insanlar duaya yönelirler. Peygamber Efendimiz, hadis-i şeriflerinde "Dua, ibadetin özüdür" buyurur. Sizler için Hz. Peygamber'in hastalık, bela gibi çeşitli durumlarda okuduğu Müslümanlara örnek olan dualarını derledik.
Giriş Tarihi: 24.03.2020
08:50
Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
10:08