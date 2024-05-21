Yıllardır dinmeyen sızı: Çerkes Sürgünü

◼ 21 Mayıs 1864'te, başta Adigeler ve Abhazlar olmak üzere Kuzey Kafkasya halklarının Osmanlı topraklarına yönelik zorunlu göçleri, "Çerkes Sürgünü" olarak anılır. Bu olayın ardından Abhazya'da, 21 Mayıs günü "ulusal yas günü" olarak ilan edilmiştir.

◼ Sürgünün faili olan Rusya İmparatorluğu'nun gerekçesi, emperyalist emelleridir. Bundan sebep Kuzey Kafkas halklarını sürgüne zorlamış, bu da Çerkeslerin dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmasına neden olmuştur.