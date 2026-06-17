Kudüs’ten Malta’ya Uzanan Bir Şer Odağı: Hospitalier Şövalyeleri

1 /9 Kilisenin Karanlık Doktrini















🔸 Hristiyan teologlar, IV. asra kadar savaşa karşı nispeten mesafeli bir tutum benimsemiş olsalar da bu asırdan itibaren Kilise, şiddeti ve işgali aşama aşama meşrulaştıran bir yola girdi. Augustinus'un öne sürdüğü "adil savaş" doktrini, ilerleyen yüzyıllarda Papalığın muhteris politikalarıyla şekil değiştirerek; Müslüman kanı dökmeyi "günahların affı" için bir vesile ve dinî bir vecibe olarak sunan karanlık bir teolojiye dönüştü.

🔸X. asra gelindiğinde, mukaddes topraklarda İslâm'a karşı kılıç sallayanların sözde ahiret nimetleriyle mükafatlandırılacağı yönündeki muharref (bozulmuş) dinî motivasyonlar, Tapınak Şövalyeleri gibi eli kanlı askerî-dinî tarikatları tarih sahnesine çıkardı. Nitekim başlarda sivil kisveler ardına saklanan Hospitalier Şövalyeleri'nin de acımasız birer Haçlı lejyonuna dönüşerek tarih sahnesine çıkması, tam olarak bu döneme ve bu hastalıklı zihniyete tekabül etmektedir.