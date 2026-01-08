Bilgi belleği: Kütüphaneler

1 /10













◾ İnsanoğlunun hafızaya yönelik attığı ilk büyük adım olan kitap, kendisi etrafında bir kültürün şekillenmesine sebep olduğu gibi medeniyet kavramına da zemin hazırlamıştı.

◾ Öyle ki kitap ehli, ilim ehli ve meraklıları sayesinde hızlıca kütüphane mefhumu ortaya çıkmış, dünyanın pek çok noktasında gizemli, önemli, irili ufaklı kütüphaneler oluşmuştu.

DÜNYAYI GEZİYORUZ: KÜTÜPHANELER