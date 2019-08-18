İslam uygarlığındaki kütüphaneler hakkında ilginç bilgiler

Sahabeler tarafından hemen ezberlenen bu ayetler, kâtipler tarafından da yaprak, bez, kemik ya da taş gibi o an bulunan herhangi bir malzeme üzerine yazılırdı.

Kur'an-ı Kerim'in ilk tekmil kopyası, Hz. Ömer'in kızı Hafsa'nın elinde bulunuyordu.

Bu ayetler sureler şeklinde düzenlenip, her bir surenin yeri ve sırası Peygamber Efendimiz tarafından bizzat kontrol ediliyordu.