Dünyayı geziyoruz: Kütüphaneler📚
Farklı dillerde ve farklı coğrafyalarda üretilen insanlığın ortak kültürel mirası ve uygarlığın belleğini oluşturan dev kütüphaneler, dünyadaki önemli çekim merkezleri arasında yer alıyor. Kayıt ve arşivler teknolojinin imkanlarıyla dijital ortama kaymaya başlasa da kütüphaneler, hala ülkelerin uygarlık birikimi, bilgi ve kültür seviyesini gösteren insanlığın ortak hafızası olma işlevini sürdürüyor. "Dünyayı geziyoruz" adlı yeni serimizde 15 ihtişamlı kütüphane sizler için sıralandık.
Giriş Tarihi: 21.05.2020
13:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
16:15
T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 134 farklı dilde 4 milyondan fazla kitap koleksiyonu ve 120 milyon makale ve raporla Türkiye'nin en büyük kütüphanesidir. 22 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla açıldı.
İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.
Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan kütüphanede, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulunan raflarda yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne nasıl gidilir?
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ulaşmak için Yenimahalle'ye giden otobüs ve metro hatları ile Beştepe'ye yakın bir durakta inilebilir. Bunun için M1 ve M2 metro hattı kullanılabilir. Otobüsle ulaşım sağlamak isteyenler ise şimdilik 169 ve 339 numaralı hatları kullanabilir. Her iki hatta 7. caddeden geçerek Yenimahalle'ye ulaşır. Tunalı Hilmi Caddesi'nden geçen 318 numaralı otobüsle de Millet Kütüphanesi'ne ulaşım sağlanabilir.
Millet Kütüphanesi'ne nasıl giriş yapılır?
Millet Kütüphanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden üye olabilecek ve kütüphane kimlik kartlarıyla giriş yapabileceklerdir. Nüfus cüzdanını yenileyen, yeni kimlik sahipleri ise hiç bir işlem yapmadan girişte kimliklerini okutarak giriş yapabilir.
Devrimlerin yıkamadığı kütüphane
Eski adı "Lenin Kütüphanesi" ile de anılan Rusya Devlet Kütüphanesi, bünyesinde 47 milyondan fazla eseri barındırıyor.
Rus Çarlığı, SSCB ve Rusya Federasyonu olmak üzere üç dönemde hizmet veren kütüphane, 47 milyonu aşkın yerli ve yabancı eserle ülkenin önemli arşiv ve bilgi kaynaklarından birisi.
367 farklı dildeki eserlerin sadece 3 milyonu değerli yayınları içeriyor. Kütüphanede 100'den fazla nadir eser ve dünyada eşi bulunmayan 30 kitap bulunuyor. Rusça eser bakımından dünyanın en zengin kütüphanesinde kitapların yanı sıra haritalar, nota kitapları, plaklar, kasetler, gazeteler, dergiler, gravürler, posterler, fotoğraflar, mektuplar, grafik çalışmaları, mikrofilmler, diskler ve sanat objeleri de bulunuyor.
35 bin Türkçe eser
Kütüphanede zengin Türkçe eserler de bulunuyor. Doğu Edebiyatı Merkezi'nde 35 bin eser yer alıyor. 13 bini Cumhuriyet geriye kalanları da Osmanlı dönemine ait kitap, gazete, dergi ve belge olmak üzere 35 bin eser yer alıyor.
Mutlaka okumanız gereken 100 kitap
Fransa Ulusal Kütüphanesi
Dünya'nın en büyük el yazmaları koleksiyonu
Fransa Ulusal Kütüphanesi, 40 milyon eserle dünyanın en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor. Paris'te bulunan kütüphane, 1996'da Richelieu sokağındaki tarihi binasından François Mitterrand Kütüphanesi olarak adlandırılan bugünkü 4 kanatlı modern binasına taşındı.
Kütüphane, dünyanın en büyük Orta Çağ ve modern dönem el yazmaları koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonda Orta Çağ divanlarından şövalye romanlarına, doğu edebiyatından dini yazmalara, antik tarihten bilim tarihine, Pascal, Diderot, Apollinaire, Proust, Colette ve Sartre gibi edebiyatçıların defterleri ve el yazısı notlarına kadar çok çeşitli arşiv malzemesi bulunuyor.
5 bine yakın Antik Yunan el yazmasına ev sahipliği yapan kütüphane, bu alanda dünyanın önde gelen başvuru kaynağı konumunda.
Majestelerinin arşivi
Dünyanın en büyük ikinci kütüphanesi olarak bilinen İngiliz Kütüphanesi, 150 milyondan fazla eseri barındıran bir koleksiyona sahip bulunuyor.
1753'te kurulan İngiliz Müzesi'nin bir parçası olan, 1972'de çıkarılan yasayla müzeden ayrılan kütüphanenin koleksiyonunda el yazmaları, haritalar, gazete ve dergi nüshaları, çizimler, müzik notaları, ses kayıtları ve patent belgeleri bulunuyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan kütüphanede ayrıca 8 milyon parçalık pul koleksiyonu da mevcut. Bu kütüphanedeki eserler arasında dünyanın basılı ilk yayını olan Diamond Sutra ve ressam Leonardo Da Vinci'nin not defteri yer alıyor.
Osmanlı devri kütüphaneleri tarihsel süreçte neler yaşadı?
İskenderiye kenti M.Ö 332 yılında Büyük İskender tarafından kuruldu. İskender'den sonra imparatorluk dağılmasıyla kumandanlarından Lagus'un oğlu Ptolemaios krallığını ilan etti. İskenderiye'yi merkez yaparak orayı sanat ve bilim merkezi haline getirdi. Burada inşa ettirdiği en önemli eser ise İskenderiye Kraliyet Kütüphanesi'ydi.
Burası Antik Çağ'ın en büyük derleme kütüphanesiydi. Eserler, papirüslere yazılır, rulolar şeklinde saklanırdı. İçerisinde yaklaşık dokuz yüz bin el yazması bulunduran bu kapsamlı kütüphane ayrıca geniş bir çalışma kadrosuna sahipti.