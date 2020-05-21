Dünyayı geziyoruz: Kütüphaneler📚

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 134 farklı dilde 4 milyondan fazla kitap koleksiyonu ve 120 milyon makale ve raporla Türkiye'nin en büyük kütüphanesidir. 22 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla açıldı.

İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan kütüphanede, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulunan raflarda yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ulaşmak için Yenimahalle'ye giden otobüs ve metro hatları ile Beştepe'ye yakın bir durakta inilebilir. Bunun için M1 ve M2 metro hattı kullanılabilir. Otobüsle ulaşım sağlamak isteyenler ise şimdilik 169 ve 339 numaralı hatları kullanabilir. Her iki hatta 7. caddeden geçerek Yenimahalle'ye ulaşır. Tunalı Hilmi Caddesi'nden geçen 318 numaralı otobüsle de Millet Kütüphanesi'ne ulaşım sağlanabilir.

Millet Kütüphanesi'ne nasıl giriş yapılır?

Millet Kütüphanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden üye olabilecek ve kütüphane kimlik kartlarıyla giriş yapabileceklerdir. Nüfus cüzdanını yenileyen, yeni kimlik sahipleri ise hiç bir işlem yapmadan girişte kimliklerini okutarak giriş yapabilir.