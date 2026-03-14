Eyüpsultan'ın gizli kalmış manevi durakları
İstanbul'un kalbinde, her taşın bir dua, her köşe başının asırlık bir hikâye fısıldadığı Eyüpsultan'da, bilinenin ötesine geçmeye hazır mısınız? Osmanlı padişahlarının tahta çıkış rotası olan Cülus Yolu'nun vakur sessizliğinden, bir valide sultanın asırlardır sönmeyen şefkat ocağına uzanan bu gizemli güzergâh, sizi şehrin kalabalığından koparıp imparatorluğun en derin manevi mühürleriyle tanıştırıyor; zamanın durduğu, tarihin ise ruh bulduğu bu "saklı duraklarda" İstanbul'un gerçek çehresini keşfedeceksiniz. İşte, Eyüpsultan'ın gizli kalmış manevi durakları...
◾ İstanbul'un yedi tepesinden süzülüp gelen rüzgâr, Haliç'in kıyısında durduğunda sizi şehrin en kadim semtlerinden biri olan Eyüpsultan semti sizi karşılar.
◾ Cülus Yolu'nun vakur adımlarından, bir valide sultanın şefkatli imaretine; Mimar Sinan'ın dehasından, son padişahların hüzünlü vedasına uzanan bu güzergâh, bizi İstanbul'un bilinen çehresinden çıkarıp ruhun derinliklerine doğru eşsiz bir yolculuğuna davet ediyor. Gelin, Eyüpsultan'ın kalbinde saklı kalmış, tarihin ve maneviyatın sessizce iç içe geçtiği o durakları birlikte adımlayalım.
CÜLUS YOLU
◾ Osmanlı İmparatorluğu'nun en görkemli ve manevi derinliği en yüksek geleneklerinden biri olan kılıç kuşanma törenlerine ev sahipliği yapan Eyüpsultan Cülus Yolu, Topkapı Sarayı'ndan deniz yoluyla gelen padişahların Eyüp Sultan Türbesi'ne ulaşmak için kullandıkları tarihi bir tören güzergâhı.
◾ Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren bir gelenek hâline gelen bu yolda yürümek, yeni sultanın hem dünyevi iktidarını ilan etmesi hem de manevi bir icazet alması manasına geliyordu. İki tarafı da süsleyen asırlık türbeler, sebiller ve imaretler arasından geçilerek ulaşılan bu yol, taş döşemelerinden yükselen vakur sessizliğiyle bugün hâlâ ziyaretçilerine imparatorluğun tevazu ve ihtişam arasındaki o ince çizgisini hissettiriyor.
ADİLE SULTAN TÜRBESİ
◾ Adile Sultan; II. Mahmud'un kızı, Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz'in kardeşidir. O, Osmanlı hanedanından "Divan sahibi tek kadın şair"dir. Şiirlerinde dini-tasavvufi konuları işlemiş ve kendisini hayır işlerine adamıştır.
◾ Adile Sultan'ın Türbesi ise Eyüpsultan'ın manevi atmosferinde zarafet ve hüznün buluştuğu eşsiz bir durak. Adile Sultan, hayatı boyunca yaşadığı derin acıları ilahi bir tevekküle dönüştürmüş; vasiyeti üzerine eşi Mehmed Ali Paşa ve çocuklarının yanına defnedilmiştir.
HÜSREV PAŞA KÜTÜPHANESİ
◾ Osmanlı Devleti'nin önemli devlet adamlarından Koca Hüsrev Paşa tarafından 1839 senesinde inşa ettirilen Hüsrev Paşa Kütüphanesi, Eyüpsultan'ın ilim ve irfan geleneğini günümüze taşıyan en zarif yapılardan biri.
◾ Cülus Yolu üzerinde, kesme taştan inşa edilmiş dairesel formu ve geniş pencereli mimarisiyle dikkat çeken bu yapı, döneminin kütüphane tasarım anlayışını yansıtan estetik bir anıt niteliğinde. İçerisinde vaktiyle barındırdığı nadide yazma eserler ve vakıf kültürüyle semtin entelektüel hafızasını oluşturan kütüphane, bugün de asırlık çınarların gölgesinde, ziyaretçilerine tarihin tozlu sayfaları arasında huzurlu bir soluklanma imkânı sunuyor.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÇEŞMESİ
◾ Mimar Sinan'ın Eyüpsultan'daki dehasını yansıtan en zarif su yapılarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi, halk arasında "Süleyman Han Çeşmesi" olarak da bilinmekte ve Cülus Yolu'nun manevi dokusunu estetik bir işçilikle tamamlamakta.
◾ Klasik Osmanlı mimarisinin yalınlığını ve asaletini taşıyan bu çeşme, kesme taştan inşa edilmiş gövdesi ve üzerindeki ince süslemeleriyle asırlardır hem bir hayrat hem de bir sanat eseri olarak varlığını sürdürüyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen bu yapı, sadece susuzluğu gidermek için değil, aynı zamanda medeniyetin suyla olan kopmaz bağını ve imparatorluğun estetik anlayışını Eyüp Sultan Türbesi'ne giden o kutlu yol üzerinde ebedileştirmek için tasarlanmıştır...