Eyüpsultan’ın gizli kalmış manevi durakları

◾ İstanbul'un yedi tepesinden süzülüp gelen rüzgâr, Haliç'in kıyısında durduğunda sizi şehrin en kadim semtlerinden biri olan Eyüpsultan semti sizi karşılar.

◾ Cülus Yolu'nun vakur adımlarından, bir valide sultanın şefkatli imaretine; Mimar Sinan'ın dehasından, son padişahların hüzünlü vedasına uzanan bu güzergâh, bizi İstanbul'un bilinen çehresinden çıkarıp ruhun derinliklerine doğru eşsiz bir yolculuğuna davet ediyor. Gelin, Eyüpsultan'ın kalbinde saklı kalmış, tarihin ve maneviyatın sessizce iç içe geçtiği o durakları birlikte adımlayalım.