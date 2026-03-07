800 Yıllık Bir Sır: İplikçi Camii
Selçuklu'nun asırlık mirası, ilmin ve irfanın kadim durağı İplikçi Camii; Konya'nın kalbinde yükselen taş işçiliğiyle hem göze hem de gönüllere hitap ediyor. Mevlana'nın ayak izlerini taşıyan bu manevi sığınak, bilhassa Ramazan aylarında yankılanan 'hatimle teravih' geleneğiyle şehre bambaşka bir huşu sunuyor. Tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan bu eşsiz yapıyı keşfetmeye hazır mısınız?
◾ Konya'nın en eski Selçuklu eserlerinden biri İplikçi Camii'dir. Selçuklu Veziri Şemseddin Altunaba tarafından 13. yüzyılda, inşa ettirilen bu muhteşem yapı, zaman içerisinde geçirdiği restorasyonlar sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır.
◾ Konya'nın merkezinde, Alâeddin Tepesi'ne oldukça yakın bir konumda bulunan bu cami, Konya'nın tarihi dokusunun en önemli parçalarından biri olarak görülüyor.
◾ Caminin "İplikçi" adını almasının elbette bir manası var. Tarihi süreçte caminin çevresinde iplik satıcılarının ve dokumacıların yoğun olduğu bir pazar mevcuttu.
◾ Caminin; esnafın ve ticaretin kalbinde yer alması, halk arasında bu isimle anılmasına neden olmuş ve bu isim yüzyıllar boyunca değişmeden günümüze kadar taşınmıştır.
◾ Mimari açıdan klasik Selçuklu tarzını yansıtan yapı, dikdörtgen bir plana sahip. İç mekandaki genişlik ve sadelik, ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunmakta.
◾ Kalın duvarları ve sağlam sütun yapısıyla dikkat çeken cami, döneminin mimari ve mühendislik başarısını ve estetik anlayışını yansıtan taş işçiliklerine de ev sahipliği yapmaktadır.
◾ İplikçi Camii'nin manevi derinliği, Mevlana Celaleddin Rumi ile olan bağı artarak devam eder. Tarihi kaynaklara göre, Mevlana ve babası Bahaeddin Veled'in bu camide dersler verdiği rivayet ediliyor.
◾ Bu yönüyle İplikçi Camii, yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda Anadolu'nun en önemli irfan merkezlerinden biri olma özelliğini taşımakta...
◾ İplikçi Camii'ni Konya'da diğer camilerden ayıran en önemli özelliği ise senelerdir süregelen hatimle teravih namazı kıldırma geleneğidir.
◾ Ramazan ayı boyunca her gece Kuran-ı Kerim'in bir cüzünün okunduğu bu özel namaz, İplikçi Camii Konya'daki en popüler manevi duraklardan biri olmasını sağlıyor.