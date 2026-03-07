800 Yıllık Bir Sır: İplikçi Camii

1 /10













◾ Konya'nın en eski Selçuklu eserlerinden biri İplikçi Camii'dir. Selçuklu Veziri Şemseddin Altunaba tarafından 13. yüzyılda, inşa ettirilen bu muhteşem yapı, zaman içerisinde geçirdiği restorasyonlar sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır.

◾ Konya'nın merkezinde, Alâeddin Tepesi'ne oldukça yakın bir konumda bulunan bu cami, Konya'nın tarihi dokusunun en önemli parçalarından biri olarak görülüyor.