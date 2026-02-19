Eş-Şeyhü’r-Reis’in İzinde: Oruçla Gelen Şifa

5 /10













◾ Günümüzde "Intermittent Fasting" adını verdikleri "Aralıklı Oruç" olarak popülerleşen yöntem tamamen insülin direncini kırmak, iltihabı azaltmak ve karaciğer yağlanmasını önlemek için modern tıbbın en güçlü tavsiyelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

◾ İbn-i Sina, psikolojik durumun fiziksel sağlığı doğrudan etkilediğini vurgulayan ilk hekimlerdendi. Oruç metabolik faydalarının yanı sıra kalp ve damar sağlığı için de oldukça faydalıdır. İslam tıbbında "kanın temizlenmesi" olarak tabir edilen süreç, günümüzde enflamasyonunun yani iltihabın azalması olarak isimlendiriliyor.