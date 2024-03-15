Oruç ile ilgili merak edilen sorular

İslam'ın beş şartından biri oruçtur. Tam bu noktada mübarek Ramazan ayı ile ilgili merak edilen ve akıllarda soru işareti olarak kalan birçok mevzu vardır. Örneğin krem sürmek, parfüm sıkmak orucu bozar mı? İşte, oruç ile ilgili merak edilen tüm soruların ve cevapları...
Giriş Tarihi: 16.03.2024
11:30
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
14:57
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Devamlı olarak uzun yola gidenler oruç ibadetini nasıl yerine getirir?
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Yıkanmak ve denize girmek orucu bozar mı?
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Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi?
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Oruçlu kimse akupunktur yaptırabilir mi?
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Üç ayların (Recep, Şaban, Ramazan aylarının) aralıksız olarak oruçla geçirilmesinin dinî hükmü nedir?