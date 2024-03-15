Oruç ile ilgili merak edilen sorular

🔹 Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.

Makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulur mu?

🔹 Krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz.