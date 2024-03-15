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Oruç ile ilgili merak edilen sorular

İslam'ın beş şartından biri oruçtur. Tam bu noktada mübarek Ramazan ayı ile ilgili merak edilen ve akıllarda soru işareti olarak kalan birçok mevzu vardır. Örneğin krem sürmek, parfüm sıkmak orucu bozar mı? İşte, oruç ile ilgili merak edilen tüm soruların ve cevapları...

Giriş Tarihi: 16.03.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 14:57
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Devamlı olarak uzun yola gidenler oruç ibadetini nasıl yerine getirir?
Devamlı olarak uzun yola gidenler oruç ibadetini nasıl yerine getirir?

🔹 Dinen yolcu sayılan kimseler, isterlerse Ramazan orucunu erteleyebilir, daha sonra imkân bulunca tutamadığı oruçlarını kaza ederler. İkinci bölümde açıklandığı gibi yolculuk orucu ertelemek için bir mazerettir.

(Bakara, 2/185)

🔹 Bu mazeret devam ettiği sürece ruhsat da devam eder. Bu tür mazereti olanlar namazlarını erteleyemezler, ancak seferi sayıldıkları sürece dört rekâtlı farz namazları iki rekât olarak kılarlar.

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Yıkanmak ve denize girmek orucu bozar mı?
Yıkanmak ve denize girmek orucu bozar mı?

🔹 Ağız veya burundan su alıp yutulmadıkça, oruçlu kimsenin yıkanması veya denize girmesi orucuna zarar vermez. Peygamberimiz Ramazan'da imsaktan sonra yıkanmıştır.

(Buhârî, "Savm", 22)

Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar mı?

🔹 Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz.

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Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi?
Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi?

🔹 Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.

Makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulur mu?

🔹 Krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz.

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Oruçlu kimse akupunktur yaptırabilir mi?
Oruçlu kimse akupunktur yaptırabilir mi?

🔹 Akupunktur; vücutta belirli noktalara iğne batırmak suretiyle çeşitli hastalıkları tedavi etme metodudur. Akupunktur uygulanması halinde, vücudun beslenmesi, gıda alması söz konusu olmadığından, akupunktur yaptırmak orucu bozmaz.

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

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Üç ayların (Recep, Şaban, Ramazan aylarının) aralıksız olarak oruçla geçirilmesinin dinî hükmü nedir?
Üç ayların Recep, Şaban, Ramazan aylarının aralıksız olarak oruçla geçirilmesinin dinî hükmü nedir?

🔹 Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in diğer aylara oranla daha fazla nafile olarak oruç tuttuğu ikinci bölümde beyan edilmişti.

🔹 Ancak Recep ve Şaban aylarında Hz. Peygamber'in aralıksız oruç tuttuğuna dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet bulunmamaktadır. Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilip Ramazan ayına eklenerek peş peşe üç ay oruç tutulmasının dinî bir dayanağı yoktur

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