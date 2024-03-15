Ramazan ayında ibadetlerin fazileti
Ramazan ayı; fazileti ve hikmetiyle Müslümanları kuşatan bir aydır. Bu mübarek dönem, her anın değerinin kat kat arttığı rahmetin, mağfiretin ve sabrın temsilidir. Ramazan-ı Şerif, insanî duyguları daha da ortaya çıkaran bir zaman dilimidir. Peki, Ramazan ayında ibadetlerin fazileti nedir? İslam alemi bu dönemi nasıl değerlendirmelidir?
Giriş Tarihi: 16.03.2024
18:07
🔸 Allah'ın kullarına af ve mağfireti hesap edilemeyecek kadar çoktur. Rabbimiz
yaptığımız amellere on katından yedi yüz katına ve daha fazlasına varan oranlarda sevap verir. Sabrın sevabı ise sınırsızdır.
🔸 Ramazan ayında yapılan ibadetlere verilen
sevaplar diğer aylara göre daha fazladır. Bu gerçek aşağıdaki ayet ve hadislerde şöyle ifade edilmiştir:
"Kim güzel, iyi ve salih bir amel (hasene) getirirse ona on katı sevap vardır. Kim de kötü bir amel getirirse o da sadece o kötü amelinin misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez."
(En'âm. 6/160)
🔸 Yukarıdaki ayete göre namaz, oruç, hac gibi salih bir amel işleyen kimseye on katı ile sevap verilir. Mesela bir ay oruç tutan bir Müslüman on ay oruç tutmuş gibi olur.
🔸 Ramazandan sonra altı gün daha oruç tutarsa iki ay daha oruç tutmuş olur. On katı sevap ile yıl boyu oruç tutmuş gibi sevap kazanır.
Peygamberimiz bu hususu şöyle ifade etmiştir. "Kim Ramazan orucunu tutar, sonra Şevval ayından altı gün oruç tutarsa bütün yıl boyunca oruç tutmuş gibi olur."
(Tirmizî, "Savm", 53)
🔸 Allah yolunda infak etmenin sevabı ise yedi yüz katıyladır:
"Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir."
(Bakara, 2/261)
🔸 Bir başka hadiste de şöyle buyurulmuştur:
"Kim Ramazan ayında hayır işlerse Ramazan ayı dışında farz bir ibadeti yapan kimse gibi sevap kazanır. Kim Ramazan ayında bir farzı eda ederse Ramazan ayı dışında yetmiş farzı eda eden kimse gibi sevap kazanır. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir."
(Münzirî, II, 94-95)
RAMAZAN AYI NEFSİ TERBİYE ETME VE SABIR AYIDIR
🔸 Yüce Rabbimiz
"Ancak sabredenlere mükâfatları hesapsız verilir." buyurmuştur. Peygamberimiz ise bunu (Zümer, 39/10) "Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir." sözü ile teyit etmekte ve sabrın sevabının cennet olduğunu bildirmektedir. (Münzirî, II, 94-95)
🔸 Ramazan ayında oruç tutan, nefsanî arzularına mukavemet gösteren, kötü söz ve davranışlardan uzak duran
Müslüman nefsini terbiye etmiş ve sabırlı olmayı öğrenmiş olur