Sultanahmet’te tarih kokan sokak: Soğukçeşme
İstanbul'un tarih kokan semti Sultanahmet içinde Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nın arasında yer alan Soğukçeşme Sokağı, 1800 yılında yapılmış bir çeşmeden alır. Trafikten ve metropolün yoğun kargaşasından azade bu mekan, Ayasofya Camii'ne nazır renkli konakları ile yaşayan bir sanat eserini andırır. Yılın her mevsiminin çok yakıştığı bu sokağa daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Giriş Tarihi: 29.01.2023
16:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
17:44
➤ Tarih boyunca
dünyanın en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'un en eski bölgesi Tarihi Yarımada, imparatorluklara ev sahipliği yapmış Türkiye'nin turistik yerlerinin başında gelen kadim semttir.
➤ Günümüzde
Fatih sınırları içerisinde yer alan bölgede Fatih Sultan Mehmet'in fethinden önce de İstanbul için merkez teşkil eden Sultanahmet, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii gibi yapılarla Osmanlı'da dikkat çekici bir çehre kazanır.
İstanbul'un 5 tarihi semti
📍 Binbirdirek, Sultan Ahmet Parkı No:2, 34122 Fatih/İstanbul
Nasıl gidilir? Toplu taşıma kullanarak Eminönü'nden Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanarak gidebilir veya Eminönü'ne toplu taşıma ile ulaşım sağlayarak sahilden 15 dakikalık yürüyüşün ardından ulaşabilirsiniz.
➤ Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyük bir öneme sahip
Sultanahmet, kırk gün kırk gece süren şehzadelerin sünnet düğünlerine, şenliklere ev sahipliği yapan, tarihin kırılma noktalarının gerçekleştiği bir bölgedir.
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Yeniçeri isyanlarının, 17. yüzyılda çıkan ve Vaka-i Vakvakiye olarak bilinen askeri ayaklanmanın, İstanbul'da 1920 yılında işgale karşı yapılan büyük mitingin ve nutukların da bizzat meydana geldiği bu kadim belde, tarih boyunca önemini daima sürdürmüştür.
📎 Vaka-i Vakvakiye nedir?
Çınar Vakası olarak da bilinen Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda IV. Mehmet'in saltanatı sırasında 1656 yılında İstanbul'da çıkan askeri bir ayaklanmadır.
Osmanlı'dan Tarihi Yarımada'ya ziyaret
➤ Tüm yaşanan hadiselere rağmen güzelliğini hiçbir vakit yitirmeyen
Sultanahmet, günümüzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan ve adını Kanuni'nin damadından alan Damat İbrahim Paşa Sarayı'nı, zarif mimarisi ve mozaikleriyle dikkat çeken Alman Çeşmesi'ni, İstanbul'un silüetine tüm görkemiyle damgasını vuran Sultanahmet Camii'ni ve asırlara meydan okuyan fethin sembolü Ayasofya Camii'ni sınırları içerisinde barındırıyor.
Sultanahmet'in tarihi geçmişine yolculuk
📎 Bilgi Notu: Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan, İslâm sanatı eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesidir.
📍 Nasıl gidilir?
Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında Sultanahmet durağında inerek ulaşılabilirsiniz.
➤ Onca tarihi yapıların, binlerce yıl ötesine uzanan
hadiselerin, mitinglere, nutuklara ve isyanlara şahitliğin arasında Sultanahmet, oldukça dikkat çekici, rengarenk, cıvıl cıvıl bir sokağa da ev sahipliği yapar.
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Soğukçeşme Sokağı olarak bilinen kadim Osmanlı caddesi, tarihin odağında içerisinde eşsiz hikayeler barındıran, Türk mimarisinin benzersiz konak yapılarıyla bezeli yaşayan bir tablodur.
Mimarimizde geleneksel izler taşıyan 5 tarihi konak
➤ Tarihi, Sultanahmet semti gibi Osmanlı Devleti'nin de öncesine uzanan
Soğukçeşme Sokağı, ismini III. Selim dönemine ait 1800 yılında yapılmış mermer bir Türk çeşmesinden alıyor.
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On iki adet evin ve bir tane Roma sarnıcının yer aldığı sokakta evlerin arkasında onlarca Osmanlı padişahına ev sahipliği yapmış Topkapı Sarayı yer alıyor.
📎 III. Selim kimdir?
Babası III. Mustafa'nın saltanatının ardından 28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesi olarak tahta çıkan sultandır.
4 asırlık yönetim merkezi: Topkapı Sarayı'nın bölümleri