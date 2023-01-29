Sultanahmet’te tarih kokan sokak: Soğukçeşme

➤ Tarih boyunca dünyanın en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'un en eski bölgesi Tarihi Yarımada, imparatorluklara ev sahipliği yapmış Türkiye'nin turistik yerlerinin başında gelen kadim semttir.

➤ Günümüzde Fatih sınırları içerisinde yer alan bölgede Fatih Sultan Mehmet'in fethinden önce de İstanbul için merkez teşkil eden Sultanahmet, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii gibi yapılarla Osmanlı'da dikkat çekici bir çehre kazanır.

İstanbul'un 5 tarihi semti

📍 Binbirdirek, Sultan Ahmet Parkı No:2, 34122 Fatih/İstanbul

Nasıl gidilir?

Toplu taşıma kullanarak Eminönü'nden Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanarak gidebilir veya Eminönü'ne toplu taşıma ile ulaşım sağlayarak sahilden 15 dakikalık yürüyüşün ardından ulaşabilirsiniz.