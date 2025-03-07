15 Hadis ile Ahiret İnancı ve İslam
İslam dininin iman esaslarından biri, ahiret gününe inanmaktır. Yaratılan her varlığın süreli bir ömrü olduğu gibi yaşadığımız dünyanın da bir ömrü vardır. Ahiret, bu dünya hayatında sonra başlayacak olan yeni bir hayattır ve müminler, ahir zamana iman ederler. Nitekim Allah (CC), Bakara Suresi 4. ayette şöyle buyurur: "Onlar, sana indirilenlere, senden önce indirilenlere ve ahiret gününe iman ederler."
◽
Câbir'in işittiğine göre, Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Herkes öldüğü hâl üzere diriltilecektir."
(Müslim, Cennet, 83)
◽ İbn Mes'ûd'dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden."
(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 1)
◽ Abdullah b. Ömer'in naklettiğine göre, Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Kevser, iki kıyısı altından, yatağı inci ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır."
(Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 108)
İFTAR VE İMSAK ARASINDA VARLIĞI TANIMAK: EL-FÂTIR VE EL-MÂSİK
◽ Ebû Saîd el-Hudrî'den nakledildiğine göre, "Sırat köprüsü nedir yâ Resûlallah?" diye soruldu. Resûlullah (SAV) şöyle buyurdu:
"Kaypak ve kaygan bir şeydir. Onda kancalar, çengeller ve Necid'de bulunan sa'dân denilen dikene benzer dikenler vardır. Müminler (sırattan) kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgâr, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins yürük at ve deve gibi hızla geçecekler. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri tırmalanmış da salınıvermiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış..."
(Müslim, Îmân, 302)