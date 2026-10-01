AHİRET İNANCININ EDEBİYATA YANSIMASI

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💠 Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının geçiciliği ve ahiret hayatının üstünlüğü şu şekilde ifade edilir:

💠 "Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakiler için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Biliniz ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme ve mal ile evlatları çoğaltma isteğinden ibarettir."

💠 Bu dünyada zamanı geldiğinde her canlı ölümü tadacaktır. Nitekim Kur'an'da, "Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." buyrulmakta. Ecel geldiğinde insan, bir an bile gecikmeden dünya hayatından ahiret hayatına göçecektir. Her toplum için belirlenmiş bir ecel vardır; vakti geldiğinde ne bir an öne alınır ne de ertelenir.

💠 Bu ayetlerde ortaya konulan dünya hayatının geçiciliği düşüncesi, dinî edebiyatımızda da sıkça işlenmiş. Sade ve anlaşılır şiirleriyle tanınan Yunus Emre, bir şiirinde Allah'ın emir ve yasaklarını göz ardı ederek dünya sevgisine kapılanlara seslenir. Onlara, ölenlerin hâlinden ibret almalarını ve iyi amel sahiplerinin "haramdan uzak durun, gıybeti terk edin" şeklindeki nasihatlerine kulak vermelerini öğütler.