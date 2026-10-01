AHİRET İNANCININ EDEBİYATA YANSIMASI
Edebiyat, insanın doğumdan ölüme uzanan hayatını anlatırken onun ölüm sonrasına dair düşüncelerine ve inançlarına da ayna tutar. İslami edebiyatımızda ölüm, dünyanın geçiciliği, hesap günü ve ahiret hayatı yüzyıllar boyunca şair ve yazarların eserlerinde önemli bir yer edinir. Bu eserlerde insan, dünyanın geçici nimetlerine aldanmamaya, nefsini terbiye etmeye ve hayatını ahiret inancının ışığında anlamlandırmaya davet edilir. Bu yazıda, ahiret inancının edebiyatımıza yansımasını ve şairlerimizin bu düşünceyi eserlerinde nasıl işlediğini ele aldık.
💠 Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının geçiciliği ve ahiret hayatının üstünlüğü şu şekilde ifade edilir:
💠 "Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakiler için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Biliniz ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme ve mal ile evlatları çoğaltma isteğinden ibarettir."
💠 Bu dünyada zamanı geldiğinde her canlı ölümü tadacaktır. Nitekim Kur'an'da, "Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." buyrulmakta. Ecel geldiğinde insan, bir an bile gecikmeden dünya hayatından ahiret hayatına göçecektir. Her toplum için belirlenmiş bir ecel vardır; vakti geldiğinde ne bir an öne alınır ne de ertelenir.
💠 Bu ayetlerde ortaya konulan dünya hayatının geçiciliği düşüncesi, dinî edebiyatımızda da sıkça işlenmiş. Sade ve anlaşılır şiirleriyle tanınan Yunus Emre, bir şiirinde Allah'ın emir ve yasaklarını göz ardı ederek dünya sevgisine kapılanlara seslenir. Onlara, ölenlerin hâlinden ibret almalarını ve iyi amel sahiplerinin "haramdan uzak durun, gıybeti terk edin" şeklindeki nasihatlerine kulak vermelerini öğütler.
💠 Edebiyat, hayatın hemen her safhasını kendisine konu edinir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçirdiği süreçte yaşadığı hadiseleri, karşılaştığı olayları ve tecrübeleri farklı biçimlerde ele alır. Bununla birlikte edebiyat yalnızca insanın maddi dünyasına ve gündelik hayatına dair unsurlarla sınırlı kalmaz; onun manevi dünyasını da yer verir.
💠 Hayatı bütün yönleriyle ele aldığı gibi ölümü ve ölümden sonraki ahiret hayatını, insanın amellerinin hesaba çekileceği hesap gününü de eserlerinde işler. Böylece insanın daha dünya hayatındayken yapması veya kaçınması gereken davranışları, mensur ve manzum eserler aracılığıyla ortaya koyar.
💠 İslami edebiyatımızın teşekkül sürecinde, öncelikle inanç esaslarını sağlamlaştırmaya yönelik eserler kaleme alınmıştır. Bu çerçevede Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği, tevhid, esmâ ve sıfatları ele alınmış; O'na kulluk etmenin ve insanın günlük hayatındaki ilişkilerini İslam'ın hükümlerine göre düzenlemesinin esasları açıklanmıştır.
💠 Bunun ardından, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Resûlullah'ın (SAV) sünneti, hadisleri ve hayatının çeşitli safhaları farklı edebî türlerde işlenerek okuyucuya aktarıldı.
💠 Şair ve yazarlarımız, kaleme aldıkları eserlerde Müslümanca bir hayatın ve dünya ile ahiret saadetinin, İslam'ın ortaya koyduğu bu temel esaslar doğrultusunda yaşamakla mümkün olacağını ifade etmiş; eserleri aracılığıyla okuyucularına öğüt ve nasihatlerde bulunmuşlardır. Bu doğrultuda Kur'an ayetlerini ve hadisleri konu alan pek çok tercüme ve telif eser meydana getirmişlerdir.
💠 Söz konusu dinî ve ahlaki esasların daha kolay anlaşılması, benimsenmesi ve hafızada tutulabilmesi amacıyla, bu eserlerde sanat kaygısından ziyade öğreticiliğin ön planda tutulduğu görülür.
💠 Özellikle halk ve tekke edebiyatında bu yaklaşım belirgin bir şekilde kendini gösterir. Bu gelenek içerisinde eser veren şairler; dünya hayatının geçiciliğini, insanın dünyaya olan bağlılığını, ölümü, kabir hayatını, kıyameti ve ahiret gününde gerçekleştirilecek hesabı sade, açık ve anlaşılır bir Türkçeyle dile getirirler.
Seni Hak'tan yığamı her neyise ver gider
Ne beslersin bu teni sinde kurt kuş yer gider
Ölene bak gözün aç dökülür sakal u saç
Yılan çıyan gelir aç yiyip içip sir gider
Bize bizden ulular inen iyi hulular
Ol iyi amelliler haber böyle der gider
Kesgil haramdan elin kesgil gıybetten dilin, Azrail el ermeden bu dükkanı der gider
Yunus Emre
🔻Seni Hak'tan alıkoyan her ne varsa bırakıp gider.
Bu bedeni niçin besleyip büyütürsün? Sonunda kurtlar ve kuşlar onu yiyip gider.
🔻Ölene bak, gözünü aç; sakalı ve saçı dökülür.
Yılanlar, çıyanlar gelir; bedenini yiyip tüketir, sonra çekip gider.
🔻Bizden daha üstün ve değerli kimseler de gelip geçmiştir.
İyi amel sahipleri bize şöyle öğüt verip gider:
🔻"Haramdan elini çek, gıybetten dilini sakın; Azrail gelip canını almadan, bu dünya dükkânını terk edip gidersin."