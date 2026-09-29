Kıyamet İnancı Kişinin Yaşamını Nasıl Şekillendirir?

1 /10 Ahiret İnancı















وَالَّذٖينَ يُؤْمِنُونَ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَٓا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَۜ

"Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar."

Bakara Suresi, 4.ayet

🎈 İnsan hayatı, dünya ve ahiret olmak üzere birbiriyle bütünleşmiş iki büyük safhadan meydana gelir. Dünya, ebedi yurdumuz olan ahiret için yatırım yaptığımız yerdir; adeta asıl hayatımızın fragmanı gibidir. İslam inancına göre dünyayı ahiretten bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu iki alan arasındaki kopmaz bağ, insanın yeryüzüne gönderilişine anlam kazandırır.

🎈 İnsanın yaratılış gayesi, başıboş bırakılmadığının bilinciyle hareket etmesini gerektirir. Ahiret inancı, bireyin önünde ulvi bir hedef çizer ve hayatın rotasını tayin eder. Bu inanç sayesinde kişi, zamanın ve imkanların geçiciliğini idrak ederek hayatını rastgele yaşamak yerine bilinçli ve istikrarlı bir şekilde yapılandırır.

🎈Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ahiret hayatı ile kıyametin yaklaşmasının alametleri sıklıkla ele alınmıştır. Bu ayet ve hadislerin asıl amacı, kişinin hayatını bu hakikatler ışığında şekillendirmesi ve derin bir şuur kazanmasıdır. Aksi takdirde, kıyameti yalnızca zihinde canlandırmanın veya kuru bir bilgi olarak tutmanın insana pratik bir faydası olmayacaktır.

Modernistler ile gelenekçiler arasında kıyamet alametleri