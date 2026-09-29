Farklı kitap okuma taktikleri

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İstikrar meselesi

◾ Kitap okumak her şeyden evvel sürdürülebilirliği esas alan bir istikrar meselesidir. Kişinin kendisini en çok geliştirdiği alan olarak bilinen okuma, okuyucuyu hayata hazırladığı gibi sosyal yönlerini de geliştirir.

◾ Belli bir döneme hapsolmuş, devamı gelmeyen ve sığ bir düzlemde kalmış okuma kültürü kişiye yardımcı olmayacağı gibi var olan bakiyesinin de hızla tükenmesine sebep olur.

Şükufenameler