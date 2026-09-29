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Farklı kitap okuma taktikleri

Yayınlanma Tarihi: 29.09.2026 09:32

Bir istikrar meselesi olan kitap okumak, belli bir güne yahut saate hapsedilemeyecek denli önemli ve hürmetkar bir eylemdir. İnsanın kendi dünyasını, hikayesini ve sesini bulma yolculuğunun başlangıcı olan kitaplar, hepimize farklı tonlarda muhtelif güzellikleri haykırırlar. Herkes bu husustan tecrübe ve bakış açısının genişliğine göre faydalanır. Sizler için hızlı okuma ve okuduğunuzu anlama noktasında farklı okuma taktiklerini derledik.

1/10

İstikrar meselesi

◾ Kitap okumak her şeyden evvel sürdürülebilirliği esas alan bir istikrar meselesidir. Kişinin kendisini en çok geliştirdiği alan olarak bilinen okuma, okuyucuyu hayata hazırladığı gibi sosyal yönlerini de geliştirir.

◾ Belli bir döneme hapsolmuş, devamı gelmeyen ve sığ bir düzlemde kalmış okuma kültürü kişiye yardımcı olmayacağı gibi var olan bakiyesinin de hızla tükenmesine sebep olur.

Şükufenameler

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Program şart mı?

◾ Kitap okumak başlı başına önemli bir eylem ve bir başkaldırıştır. İnsanın kendisine dayatılan dünyaya karşı geliştirdiği bir refleks, hassas bir kalbe doğru ilk adımdır.

◾ Bu meyanda eğitim kitapları dışındaki eserlerde bir okuma programı aranmaz. Çünkü iyi okuyucu kitabın lezzetini alan ve her daim okuyan kişi demektir.

Edebiyatta postmodern teknikler

3/10

Odak noktası

◾ Öncelikle odak, bir dikkat toplama eylemidir. Elinizdeki eseri hem bilgi hem de vakit geçirme açısından okuyor olabilirsiniz. Lakin iki hususta da odaklanmanız gerekiyor.

◾ Okumaya başladıktan sonra kendinizi kitaba teslim etmeniz size rahat ve başka bir dünyanın kapısını aralar. Zaman geçtikçe kitapla kurduğunuz bağ da kuvvetlenir.

Osmanlı'nın ilk uzay romanı

4/10

Kütüphane kullanın

◾ Eskiden günümüze kitapların yegane mekanı kütüphaneler oldu. Kitap bu müstesna mekanlarda daha da kıymet buldu ve anlaşıldı.

◾ Bu sebepten dolayı vaktiniz imkan verdiğince kütüphanelerde okuma yapın. Kitapların o kendine has dünyasına usulca adım atın ve olacakları izleyin.

10 maddede Osmanlı dönemi kütüphaneleri

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Defter kullanın

◾ Bir kitabı en verimli kullanmanın yollarından birisi de eserin sizde uyandırdığı duyguları kağıda dökmenizdir. Bir not defteri bu hususta size epey yardımcı olabilir.

◾ Bu şekilde kaleme aldığınız notlarla hem eseri değerlendirebilir hem de geriye dönüp baktığınızda elinizin altında bir eskiz hazinesi olduğunu görebilirsiniz.

Bir kuruluş destanı

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