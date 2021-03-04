Osman Nuri Bey'i ilginç kılan özellikleri, bakteriyoloji alanı ile sınırlı değil. Zira 1918 yılında kendisi, Osmanlı'nın ilk uzay romanını kaleme aldı.

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🔸 Canlılar bilimi ile astronomiye dair bilgilerini bir araya getiren Osman Nuri Bey, edebi bir dille başka gezegenlerde yaşamın nasıl olacağı, canlıların hangi türde olabileceği yönündeki fikirlerini yazdı.

🔸 Bakteriyoloji, veterinerlik ve edebiyatı buluşturan Osman Nuri, böylece fantastik bir kurgu ile bir ilke imza attı. Onun bu eseri, geçtiğimiz yıllarda Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde keşfedildi.

🔸 "Başka Dünyalarda Canlı Mahlûkat Var mıdır?" ismi ile yayımlanan bu eserde, dünya dışı varlıklar, ileri teknoloji, gelecek tasavvuru ve başka gezegenlerde yaşam ile ilgili konulara yer verildi.

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📌 Başka Dünyalarda Canlı Mahlûkat Var mıdır?

◽ Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. Ancak onun kaleme aldığı "Başka Dünyalarda Canlı Mahlûkat Var mıdır?" adlı eser, Osmanlı'nın ilk uzay romanı olarak karşımıza çıkıyor.

◽ Edebiyat tarihimizin alanında en eski örneği olan bu eser, müzisyen Bilge Kösebalaban tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez edebiyat öğretmeni Merve Köken tarafından Latin harflerine çevrilerek okuyucu ile buluştu.

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