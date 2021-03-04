Osmanlı’nın ilk uzay romanı
Bilim kurgunun bizlere sunduğu fantastik yaşam, bugünün dünyasında hayatın zorluklarına karşı bir kaçış noktası oluşturarak, hayal dünyamızı zenginleştiriyor; ufkumuzu açarak başka evrenlere kapı aralıyor. Peki, Osmanlı döneminde de edebiyatımızda bilim kurgu eserlerinin kaleme alındığını biliyor muydunuz? Ya da Osmanlı'nın ilk uzay romanının adını? "Bugünün gerçekleri dünün hayalleridir" sözünün kanıtı niteliğinde, bilim kurguya dair bir asır öncesinin hayal dünyasına gidiyoruz…
Giriş Tarihi: 04.03.2021
17:29
Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
18:12
1876-1940 yılları arasında yaşayan Osman Nuri Eralp, Osmanlı'nın yetiştirdiği bakteriyolog ve veteriner hekimdir.
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🔸 19. yüzyılın sonlarında
ve Osmanlı Devleti bu gelişmeleri yakından izleyerek konu ile ilgili çalışmaları desteklemiş ve bu alanda uzman bilim insanlarının yetişmesini sağlamıştı. bakteriyoloji biliminde pek çok gelişme yaşanmış
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Ülkemizde bakteriyolojinin gelişimi ve kurumsallaşmasında önemli rol oynamış; kaleme aldığı makale ve eserle literatüre katkıda bulunmuştu. Osman Nuri Eralp de o bilim insanlarından biriydi.
EĞİTİMİNİ İSTANBUL VE PARİS’TE TAMAMLADI
Eğitimini İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de tamamlayan Osman Nuri Bey, daha sonra Paris Sorbonne ve Institut Pasteur'de tahsil gördü.
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🔸 Bakteriyoloji ve viroloji üzerine önemli araştırmalar yapmış bir bilim insanı olan
sütte yaşayan ve sütle bulaşan bütün mikroorganizmalar gibi konularda çalışmalarını sürdürmüştü. Osman Nuri Bey, özellikle tüberküloz, tüberkülin, şarbon, sığır vebası, kolera, gonokok, frengi,
🔸 Osman Nuri,
mikroplar, bakteriler, mikroskop çeşitleri ve yapılarına değinmişti. iki ciltlik Bakteriyoloji Dersleri adlı kitabı kaleme almış; genel olarak bakteriyolojinin tarihsel gelişimi ve diğer bilimler ile ilişkisini ele alarak
🚀 Müslüman alimlerin bilim tarihine yön veren uzay çalışmaları
OSMANLI’NIN İLK UZAY ROMANINI KALEME ALDI
Osman Nuri Bey'i ilginç kılan özellikleri, bakteriyoloji alanı ile sınırlı değil. Zira 1918 yılında kendisi, Osmanlı'nın ilk uzay romanını kaleme aldı.
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edebi bir dille başka gezegenlerde yaşamın nasıl olacağı, canlıların hangi türde olabileceği yönündeki fikirlerini yazdı. Canlılar bilimi ile astronomiye dair bilgilerini bir araya getiren Osman Nuri Bey,
🔸 Bakteriyoloji, veterinerlik ve edebiyatı buluşturan Osman Nuri, böylece
Onun bu eseri, geçtiğimiz yıllarda Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde keşfedildi. fantastik bir kurgu ile bir ilke imza attı.
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dünya dışı varlıklar, ileri teknoloji, gelecek tasavvuru ve başka gezegenlerde yaşam ile ilgili konulara yer verildi. "Başka Dünyalarda Canlı Mahlûkat Var mıdır?" ismi ile yayımlanan bu eserde,
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OKUMA ÖNERİSİ:
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Başka Dünyalarda Canlı Mahlûkat Var mıdır?
◽ Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. Ancak onun kaleme aldığı
olarak karşımıza çıkıyor. "Başka Dünyalarda Canlı Mahlûkat Var mıdır?" adlı eser, Osmanlı'nın ilk uzay romanı
◽ Edebiyat tarihimizin alanında en eski örneği olan bu eser, müzisyen Bilge Kösebalaban tarafından keşfedildi ve
ilk kez edebiyat öğretmeni Merve Köken tarafından Latin harflerine çevrilerek okuyucu ile buluştu. Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra,
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BAŞKA DÜNYALARDA CANLI MAHLÛKAT VAR MI?
Osmanlı döneminde bilim kurgu eserleri, "fenni roman" olarak adlandırılırdı. Bu örnekler 19. yüzyılın sonları itibariyle okuyucu ile buluşmaya başladı.
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🔸 Fenni roman olarak adlandırılabilecek
isimli yapıt, aslında deneme ve makale üslubunda kaleme alınan bir nevi gezegenler kılavuzudur. "Başka Dünyalarda Canlı Mahlûkat Var mıdır?"
🔸 Eserde Osman Nuri Bey,
bilimsel yorumlarla cevaplar vermeye çalışır. başka gezegenlerde yaşam olup olmadığı, canlıların yaşayıp yaşamadığı konusuna
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Osman Nuri, aynı zamanda bu gezegenlerin dünyaya olan uzaklığı, çapı, yoğunluğu, hacmi, kütlesi, yerçekimi bilgisi gibi dönemin bilimsel verilerini sunmuştur. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gezegenlerini ele alan
OSMANLI TAHAYYÜLÜ İLE GEZEGENLERDE YAŞAM
Osman Nuri Bey, yer verdiği gezegenlerde yaşama dair çeşitli tahayyüllere, yaratıklara, hayvanlara ve dev bitkilere değinmiştir.
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ve hayal ürünü tasvirlerle bu gezegenlerdeki hayata dair varsayımlar yürütmüştür. Gezegenlerle ilgili bilimsel gerçeklerden hareketle tahminlerde bulunmuş
🔸 Osman Nuri Bey'e göre Merkür,
dır. "ateşlerin, depremlerin, gürlemelerin dünyası"
🚀 Geçmişten günümüze uzay çalışmaları