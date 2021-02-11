Geçmişten günümüze uzay çalışmaları

Uzaya bir araç gönderebilme fikrini gerçekleştirebilmek, bu araçları dünyanın yer çekim etkisinden uzaklaştırabilmek ile mümkündü.

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En hızlı ve uzun menzilli araç roketlerdi ve 1930'lu yıllardan itibaren Nazi Almanya'sında uzun menzilli roketler üzerinde çalışmalar yoğunlaşmış; bunlar askeri amaçla silah olarak kullanılmak üzere geliştirilmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesine yakın bir dönemde Almanya, İngiltere'nin başkenti Londra'yı ürettiği V-2 adlı füze ile vurdu. 320 kilometre menzilli bu füze, saatte 5 bin 600 kilometre hızla, 95 kilometre irtifada hareket ediyordu.

📌 Almanya'nın geliştirdiği V-2 füzesi, üzerinde yürütülen çalışmalar sonucu uzaya ulaşan ilk roket olarak tarihe geçti.