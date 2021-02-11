Geçmişten günümüze uzay çalışmaları
Geçmişi astronomik keşiflere kadar uzanan uzay çalışmaları, tarih boyunca en büyük rekabet alanlarından biri oldu. Özellikle Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışları ile bu alanda pek çok atılım ve ilk gerçekleştirildi. İlerleyen yıllarda uzay yarışlarına diğer ülkelerin yanı sıra özel sektör de dâhil oldu ve pek çok teknoloji girişimcisi, "uzaya turistik yolculuk yapmak" amacıyla yatırımlarını bu alana kaydırdı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamındaki hedefleri açıklayarak Türkiye'nin uzay çalışmalarının bir parçası olacağı müjdesini verdi.
Giriş Tarihi: 11.02.2021
17:29
Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
17:51
UZAY ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLADI?
Uzay çalışmalarının geçmişini astronomik gözlemler ve keşifler oluştursa da en önemli atılım, 1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirildi.
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Uzay teknolojileri üzerinde çalışmalar yürüten
Sovyetler Birliği, 1957 yılında Sputnik 1 adlı uyduyu uzaya fırlattı.
Bu uydunun yapılması, fırlatılması ve yörüngeye çıkarılması ile adına
"Uzay Çağı" denilen çağ da başlamış oldu.
📌 İlk yapay uydu olarak dünya bilim tarihine geçen Sputnik 1, 83 kilogram ağırlığındaydı ve dünyanın etrafını 98,1 dakikada dolanmıştı.
UZAY FİKRİNİ HANGİ TEKNOLOJİ OLUŞTURDU?
Uzaya bir araç gönderebilme fikrini gerçekleştirebilmek, bu araçları dünyanın yer çekim etkisinden uzaklaştırabilmek ile mümkündü.
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En hızlı ve uzun menzilli araç roketlerdi ve 1930'lu yıllardan itibaren
Nazi Almanya'sında uzun menzilli roketler üzerinde çalışmalar yoğunlaşmış; bunlar askeri amaçla silah olarak kullanılmak üzere geliştirilmişti.
İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesine yakın bir dönemde Almanya, İngiltere'nin başkenti Londra'yı ürettiği V-2 adlı füze ile vurdu. 320 kilometre menzilli bu füze,
saatte 5 bin 600 kilometre hızla, 95 kilometre irtifada hareket ediyordu.
📌 Almanya'nın geliştirdiği V-2 füzesi, üzerinde yürütülen çalışmalar sonucu uzaya ulaşan ilk roket olarak tarihe geçti.
SOĞUK SAVAŞ İLE GELEN UZAY REKABETİ
Roket teknolojisindeki bu gelişmeler, diğer ülkelerin de kendi füze programlarını oluşturmalarıyla sonuçlandı.
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Savaşın ardından
ABD ve Sovyetler Birliği, bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. V-2 mühendisleri bu iki ülke tarafından adeta kapışıldı ve uzay yolculuklarının gerçekleştirilebileceği türden roketler için girişimler hız kazandı.
İki ülke arasındaki
"Uzay Yarışı" da böylece başlamış oldu. Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasında süren uzay yarışı, kültürel ve teknolojik rekabetin önemli bir göstergesi oldu.
📌 En zenginlerin uzay yarışına dair bilinmeyenler
UZAY YARIŞLARININ KRONOLOJİSİ
ABD ve Sovyetler Birliği'nin birbirini psikolojik olarak etkileme çabaları, uzay teknolojisini bir hayli geliştirdi.
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📌 1946 yılında ABD'nin fırlattığı V-2 roketi ile
uzaydan ilk resimler çekildi.
📌 1947 yılında ABD, sirke sinekleri yerleştirilen V-2 roketi ile
uzaya ilk canlıları gönderdi.
📌 4 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği,
yapay uydu Sputnik 1'i fırlattı.
📌 3 Kasım 1957'de Sovyetler Birliği,
Layka adlı köpek ile birlikte Sputnik 2'yi fırlattı. Layka, dünya yörüngesine çıkan ilk canlı oldu.
📌 1 Ekim 1958 tarihinde ABD'de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA kuruldu.
📌 2 Ocak, 1959'da, Sovyetler Birliği tarafından Ay'a yakın geçiş yapan Luna 1; 12 Eylül'de
Ay yüzeyine çarparak iniş yapan Luna 2; 7 Ekim'de ise Ay'ın uzak tarafına geçen Luna 3 uzay araştırmalarını sürdürdü.
📌 15 Mayıs 1965'te Rus Uzay Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.
UZAYA GÖNDERİLEN İLK İNSAN: YURİ GAGARİN
12 Nisan 1961 tarihinde Sovyetler Birliği, Vostok 1 adlı araçla Yuri Gagarin'i uzaya göndererek bir ilki gerçekleştirdi. Böylece insanoğlunun uzay yolculuğu da başlamış oldu.
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Sovyet Hava Kuvvetleri pilotu Yuri Gagarin,
uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçtiğinde henüz 27 yaşındaydı. Fiziksel ve psikolojik dayanıklılığa tabi tutulan adaylar arasından performansı ve fiziksel özellikleri ile sıyrılmayı başarabilmişti.
Gagarin bu başarısı ile
Uzay Çağı'nı başka bir boyuta taşımış oldu ve uluslararası bir ün kazandı. Uzayda 1 saat, 48 dakika geçirdi. Ancak bu yolculuk onun ilk ve tek uzay yolculuğu oldu. Gagarin, 1968 yılında rutin bir deneme uçuşu gerçekleştiği sırada kaza geçirerek eğitmeniyle birlikte 34 yaşında yaşamını yitirdi.
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