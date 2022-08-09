Edebiyatta post modern teknikler
Modernizmin başarısızlığının ardından
"büyük anlatıların enkazı" üzerine yeni bir yaşam ve sanat anlayışı inşa edildi. 1960'larda modernizme eleştiri olarak doğan post modernizm, sanatsal açıdan en çok edebiyatta, sinemada, mimari ve resimde kendini gösterdi. Türk edebiyatında ise ilk örneğini Oğuz Atay'ın romanlarında gördüğümüz post modern teknikler diğer yazarlar tarafından da kullanıldı. Okuduğunuz eserlerde hangi teknikler kullanılıyor bilin istedik ve edebiyatta post modern teknikleri sizin için araştırdık.
Giriş Tarihi: 09.08.2022
13:45
Post Modernizm:
Sonra anlamındaki post ile modernizm kelimesinin birleşiminden doğmuştur.
Modernizm sonrası anlamına gelir. olarak ortaya çıkmıştır. Edebiyatta en çok Modernizmin eleştirisi roman türünde kendine yer bulmuştur.
◾ Post modernizm ifadesi bazı araştırmacılara göre ilk kez tarihçi
Arnold Toynbee tarafından A Study of History (1947) adlı eserinde kullanılmıştır.
Postmodernizm edebiyatta hangi yeniliklere kapı açtı?
Üst Kurmaca:
Üst kurmaca romandaki evrenin kurmaca olduğunun metinsel bir gerçeklik olduğunun açıkça vurgulanmasıdır. Üst kurmacada yazar kurgunun içine kurgular gizler ve okura romanın bir kurgu oluğunu her fırsatta hissettirir.
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" Büyük anlatıların bitişi" düşüncesi, postmodern anlayışın temel görüşlerinden biridir. 1960'lı yıllarda Amerika'da dillendirilmiş bu yeni edebiyat estetiği üstkurmaca (meta-fiction) sözcüğüyle ifade edilir.
Metinler Arasılık:
Yeni ve farklı bir bütünlük kurmak amacıyla bir edebî metnin dokusuna hem edebiyattan hem de başka alanlardan metin parçalarının alınması.
◾ Postmodernizmin
sınırları kaldıran dünya görüşü edebiyatın içindeki tasnifleri, ayrımları önemsizleştirir.
Oğuz Atay'ın son öyküsü
Pastiş:
*Fransızca " kelimesinden gelir. pastiche"
Başka sanatçıların eserlerini taklit yoluyla meydana getirilen sanat eserine denir.
Bir ekolün özelliklerine göre meydana getirilmiş eser de pastiştir.
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Oğuz Atay, ilk romanı da Tutunamayanlar mizahı ve hicvi sağlamak amacıyla pastiş tekniğini kullanmıştır:
"Topal doktor kalksana, lambaları yaksana,
Selim elden gidiyor, çaresine baksana"
( Oğuz Atay,Tutunamayanlar, s.118).
Parodi:
*Fransızca
kelimesinden gelir. "parodie"
Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü. Edebiyatta bir metnin biçim olarak alınıp içinin farklı ve ironik bir biçimde doldurulmasıdır.
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Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında Nabokov'dan esinlenerek kurguladığı "Birinci Şarkı" bölümünde diğer birçok şeyle beraber parodisi de yapılmıştır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirindeki yeni arayışların "Birinci Şarkı" bölümü 1930'lu yıllarda sıklıkla kullanılan 14'lü hece ölçüsüyle ve düz kafiyeyle yazılmıştır:
"Dokuz yüz otuz altı. Tarih düşüldü. Niçin?
Doğumu önemlidir - yani kendisi için."
(Oğuz Atay,Tutunamayanlar,s.116)
Sahaf ve kitap üzerine bir sohbet