Edebiyatta post modern teknikler

Parodi:

*Fransızca "parodie" kelimesinden gelir.

Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü. Edebiyatta bir metnin biçim olarak alınıp içinin farklı ve ironik bir biçimde doldurulmasıdır.

◾Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında Nabokov'dan esinlenerek kurguladığı "Birinci Şarkı" bölümünde diğer birçok şeyle beraber Cumhuriyet dönemi Türk şiirindeki yeni arayışların parodisi de yapılmıştır. "Birinci Şarkı" bölümü 1930'lu yıllarda sıklıkla kullanılan 14'lü hece ölçüsüyle ve düz kafiyeyle yazılmıştır:

"Dokuz yüz otuz altı. Tarih düşüldü. Niçin?

Doğumu önemlidir - yani kendisi için."

(Oğuz Atay,Tutunamayanlar,s.116)

Sahaf ve kitap üzerine bir sohbet