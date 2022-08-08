Osmanlı döneminde çiçekçilik: Şükufenameler

🔸 Anadolu'nun pek çok yerinde, Kafkaslarda, Heyhat Sahrasında, İran'da, Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun hakimiyet sürdürdüğü pek çok coğrafyada yüzyıllar boyunca rengarenk tebessümleriyle çiçekler yetiştirildi. Özellikle lale olarak bildiğimiz kırmızı çiçek, Türkiye coğrafyasını ilahi bir tezyinatla uzun yıllar süslendirdi.

🔸 Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle beraber özellikle XV. ve XVI. yüzyıllarda kültürün başkenti kadim şehir, büyük bir çiçek resitaline sahne olmuştu.

Bilgi Notu:

Tüm şükufe kitaplarında anlatılan hikayeye göre İstanbul'da lale merakı ve yetiştiriciliği; Kanunî Sultan Süleyman'ın ünlü şeyhülislâmı Ebussuûd Efendi'ye Bolu'dan bir lale soğanı hediye olarak getirilmesi ve Ebussuûd Efendi'nin de bu gönderilen lale soğanını yetiştirmesi ile başlar.