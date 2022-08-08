Osmanlı döneminde çiçekçilik: Şükufenameler
Çiçek sevgisi ve çiçek yetiştiriciliği Türklerin günlük hayatında çok önemli bir yer tutar. Özellikle İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı'da çiçeklere karşı duyulan sevgi ve alaka daha da derinleşmeye başlar. Bu sevgi ve ilginin bir tezahürü olarak çiçek ve bahçe meraklıları çeşitli zamanlarda
Şükufename adı verilen kitaplar yazar. Gelin Osmanlı'daki çiçekseverlerin eşsiz tariflerini birlikte inceleyelim.
Giriş Tarihi: 08.08.2022
15:52
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
17:21
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Anadolu'nun pek çok yerinde, Kafkaslarda, Heyhat Sahrasında, İran'da, Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun hakimiyet sürdürdüğü pek çok coğrafyada yüzyıllar boyunca rengarenk tebessümleriyle çiçekler yetiştirildi. Özellikle olarak bildiğimiz lale kırmızı çiçek, Türkiye coğrafyasını ilahi bir tezyinatla uzun yıllar süslendirdi.
🔸 Osmanlı İmparatorluğu'nda
Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle beraber özellikle kültürün başkenti kadim şehir, XV. ve XVI. yüzyıllarda sahne olmuştu. büyük bir çiçek resitaline
Bilgi Notu:
Tüm şükufe kitaplarında anlatılan hikayeye göre İstanbul'da lale merakı ve yetiştiriciliği; Kanunî Sultan Süleyman'ın ünlü şeyhülislâmı Ebussuûd Efendi'ye Bolu'dan bir lale soğanı hediye olarak getirilmesi ve Ebussuûd Efendi'nin de bu gönderilen lale soğanını yetiştirmesi ile başlar.
Rengarenk görüntüleriyle kış aylarına renk katan 10 çiçek
🔸 İstanbul'un fethinin ardından çiçekçiliğin
Osmanlı'da çok büyük bir gelişme yaşadığı zaman dilimi, zevk ve sefa dönemi olarak bildiğimiz Lale Devri'dir. Gündelik hayatta, sanat, ilim ve teknik alanlarında yenileşmenin başlangıcı sayılan bu devir süsleme sanatlarında da olur. büyük etkinin çıkış noktası
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Bu dönemde çiçekçilik resmi bir boyut kazanarak çiçek ile ilgilenen ehil kimselere verilmeye başlanır. " şükufecibaşılık yani çiçek yetiştiriciliği belgesi Netâyicü'l-ezhâr" adlı şükufenamede belirtildiğine göre ilk olarak Sultan İbrahim tarafından 1641 yılında Sarı Abdullah Efendi'ye verilir. şükûfecibaşılık yani çiçek yetiştiricileri şeyhliği beratı
Osmanlı sanatında iz bırakmış 5 motifi
🔸 Bir süre sonra XVIl. yüzyıl,
içinde pek çok ünlü çiçek yetiştiricisinin yaşadığı ve bu kişilerin yüzlerce bir zaman dilimine dönüşür. Öyle ki bu yüzyılda yeni lâle ve diğer çiçek türü geliştirdiği lale sevgisi ve merakı , değerli bir lale soğanı bir tutkuya dönüşür yüksek fiyatlara alınıp satılır hale gelir.
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gelişmesiyle beraber Şükufecibaşılığın çiçeklerin isminin, yetiştiricilerinin, özelliklerinin ve bunun gibi pek çok bilginin yer aldığı şükufename adlı eserler yazılmaya başlar. Bu eserlerde binlerce çiçeğin ismi, yetiştiricileri ve özellikleri hiçbir kitapta görülmemiş bir şekilde kayda alınır.
Kültürümüzden dünyaya armağan edilen hazine; lale
Ali Çelebi Şükûfenâmesi, Şükûfenâme-i Ali Çelebi
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Ali Çelebi tarafından kayda alınan bu şükufename 1667 yılında, dört makale şeklinde yayımlanır. Eserin birinci makalesinde , şükûfe-i atik yani eski çiçek; , şükûfe-i cedid yani yeni çiçek, ikinci makalesinde , üçüncü makalesinde laleler , dördüncü makalesinde ise sümbüller anlatılır. Çeşitli kütüphanelerde pek çok nüshası bulunan eserin resimli hali güller Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde muhafaza edilir.
Edebiyatta mısralara ekilmiş çiçekler
Ubeydullah Efendi Şükufenamesi, Tezkere-i Şükufeciyan
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eserinin yazarı Tezkire-i Şükufeciyan" Ubeydullah Efendi'dir. Aynı zamanda Şehremini Camii hatibi olan Ubeydullah Efendi yüz yirmi beş sayfalık şükufenamesini 1689 yılında tamamlar. Yaklaşık hakkında geniş bilgi veren iki yüz iki çiçek yetiştiricisi Ubeydullah Efendi, bunların ne kadarının yaşadığını, ne çeşit çiçekler yetiştirdiğini bildirir.
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Ubeydullah Efendi'nin eserinde bahsettiği şükufecilerin en başında Ebussuûd Efendi gelir. Lalenin İstanbul'a ilk intikalinin Ebussuûd Efendi vasıtasıyla olduğu burada da anlatılır.
Osmanlı'da bahçe ve çiçek kültürü