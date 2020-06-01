Edebiyatta mısralara ekilmiş çiçekler

🌸Baharın gelmesiyle kırlardaki çiçek mesaileri de başladı. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayanlar, bahar yağmurlarıyla beraber kendiliğinden yetişen papatyalar sayesinde geçimini sağlıyor.

🌸Kimi okul harçlığı için kimi de ev bütçesine katkı sunmak için bin bir emekle toplayıp kurutuyor papatyaları.

Kırlardan geliyorlar ellerinde sümbülteber

elbette kırlardan kırlardan gelecekler

başka türlü nasıl güzelleşir bu akşamüstleri

söyleyin nasıl dayanılır dükkanlara depolara

bu katran kokusu başka türlü nasıl geçer