Şairlerin kaleminden İstanbul için yazılmış 15 şiir
İstanbul, her dönemde edebiyatın vazgeçilmez ilham kaynağı oldu, yazarlar ve şairler İstanbul'un ihtişamını eserlerinde büyük bir titizlikle işlediler. Şairler yüzyıllarca, İstanbul'u doğal güzellikleriyle birlikte eserlerine konu edindiler. Sizler için şairlerin kaleminden İstanbul için yazılmış 15 şiiri listeledik.
Giriş Tarihi: 29.04.2020
02:38
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
08:35
Yahya Kemal Beyatlı, Başka Bir Tepeden
''Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer."
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Edebiyatımızda en az bir kez okunması gereken şiirler
Orhan Veli Kanık, İstanbul'u Dinliyorum
"İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Önce hafiften bir rüzgar esiyor; Yavaş yavaş sallanıyor Yapraklar ağaçlarda; Uzaklarda, çok uzaklarda Sucuların hiç durmayan çıngırakları; İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı."
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Nurullah Genç, İstanbul ve Sen
''İstanbul bana hep seni hatırlatıyor.
Çünkü onun gözleri de en az senin ki karar yeşil.
Hala, gülümseyen bir lale gibi
bana sürgününü gönderiyorsun dört yanı çevrili bir kale gibi ne sır umut, ne de sır veriyorsun
gemiler gidiyor, sen gidiyorsun
sulara yansıyor yeşil gözlerin hüzün dalga dalga, ıssız ve derin beni İstanbul'a terkediyorsun "
Türkiye'de en çok okunan 10 şiir
Necip Fazıl Kısakürek, Canım İstanbul
"Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim; O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale, Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.
İstanbul benim canım;
Vatanım da vatanım... İstanbul, İstanbul... "
Sezai Karakoç, Denizin Kentini Yaktım
''Denizin kentini yaktım
Vızıldayıp duran kafamın ortasında Denizin kentini yaktım Hurma şırıltılarıyla
Denizin kentini yaktım
Beni çocukluğumdan koparan Denizin kentini yaktım Bir kent kadın kabuklarından
Denizin kentini yaktım
Miras kalmış bir alevle Denizin kentini yaktım Veli ağaçlarla kalbi atan mermerle"
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