Rengarenk görüntüleriyle kış aylarına renk katan 10 çiçek

🌸Nergis çiçeğinin özellikleri
📌Beyaz ve sarı renklerinin hâkim olduğu nergis çiçeği, soğuklara karşı direnç gösterebilen bir bitkidir.
📌Daha çok Akdeniz iklimlerinde yetişmeye elverişlidir.
📌43 çeşidi ile doğada doğal olarak bulunabilen ve süs bitkisi olarak da yetiştirilmeye uygun olan nergisin en bilinen çeşitleri arasında, yabani nergis, beyaz nergis, Çin nergisi, güz nergisi, fulya ve zerren yer almaktadır.
🔎Nergis ismi nereden gelmektedir?
📌Nergis ismini mitolojik kahraman Narcissus'tan almıştır. Adını narsisizme, narkoza, çiçeğe vermiş olan Narsis (ya da Narkissos) ona âşık olan bir kızın aşkına karşılık vermez ve bir gün kendi aksini görerek, kendi yansımasına âşık olup bu aşkla yok olup gider.
🌼Nergis çiçeğinin faydaları nelerdir?
📌Nergis çok faydalı bir çiçek olup, oldukça özel özellikleri bulunan bir çiçektir. Bu özellikler;
📌Nergis çiçeğinin güzel kokusu, geniz tıkanıklığının açılmasına yardımcı olmaktadır.
📌Nergis çiçeğinin temizleyici özelliği bulunur.
📌Nergis çiçeğinin kaynatılması ile içilmesi ya da haşlanması ile tüketilmesi, kusmayı önler ve midede bulunan nemi çeker.
📌Abraş ve cüzzam rahatsızlıklarına iyi gelir.
📌Nergis çiçeğinin öğütülen kökü, sinirlere ulaşan yaraların iyileştirilmesinde önemli fayda sağlar.
📌Safra ve rutubet kaynaklı olan baş ağrılarını ortadan kaldırır.
📌Soğuk kaynaklı oluşan nezleye karşı yararlıdır.
🌷Nergis çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?
📌Saksı içerisinde nergis çiçeği yetiştiriliyorsa, haftada bir veya 4 günde bir sulama, çiçeğin bakımı için faydalı olacaktır.
📌Nergis çiçeğinin toprağının nemini kaybetmeden sulanması doğru olmayacaktır.
📌Nergis çiçeğinin yaprak kısımları yeşil renkli olduğu sürece güneşten yararlanması önlenmelidir. Nergisler kendi yapraklarını kendileri yeniler.
🔎Dikkat! Nergis çiçeği gün ışığını doğrudan almayı sevmez. Bu yüzden de doğrudan değil dolaylı ışık alan bir yerde nergis çiçeğini yetiştirmek önemlidir.
Osmanlı'da bahçe ve çiçek kültürü