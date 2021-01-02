Rengarenk görüntüleriyle kış aylarına renk katan 10 çiçek

🌸 Menekşe çiçeğinin özellikleri

📌Menekşe balkonlardan bahçelere, evlerden sokaklara kadar her yeri süsleyen, eşsiz güzelliğe sahip bir çiçek türüdür. Farklı renklere sahip olan menekşe oldukça hassas bir çiçektir.

📌Dünyanın birçok yerinde yetişebilen bir çiçek olması ile birlikte genellikle büyük çoğunluğu Kuzey Yarımküre'de yetişmektedir. Bunun yanında makul miktarlarda da Hawai ve Güneydoğu Asya bölgelerinde yetişebildiği görülmektedir.

📌Menekşenin yetişebilmesi ve yaşayabilmesi için aydınlık ortamlara ihtiyacı vardır. Doğada bilinen 400 ila 500 arasında çeşidi bulunmaktadır. Yetiştirilmesi için gerekli şartlar sağlanıldığında güzel bir çiçeklenme gerçekleşir.

📌Menekşelerin birçoğu genellikle uzun ömürlü bitkilerdir. Ancak kimi zaman dönemlik olarak yaşayabildikleri görülmüştür. Bitkinin yaprakları, kalp biçimine benzer ve düzensiz şekildedir. Çiçekleri ise oldukça asimetrik bir görünüm içerisindedir.

📌Diğer çiçeklerden de bu asimetrik çiçekler sayesinde ayrılmaktadır. Çiçeğin rengi ise kendi isminden gelen menekşe rengindendir; ama kimi zaman mavi, beyaz, sarı, pembe gibi renkleri de mevcuttur. Çiçek sayısı fazlacadır ve çok hoş bir görünüm sağlar.

💐 Neden 'hercai' denilmiştir?

Hercai bir menekşe türüdür. renk konusunda kararsız kalan bu tür, birkaç rengin karışımından meydana gelmektedir. Diğer menekşe türleri ile birleşerek ortaya başka bir türün çıkması ile meydana gelmiştir. Kararsızlığından ötürü aşkına sadık kalmayan kişiler de 'hercai' olarak adlandırılmış, menekşe de bu isimden payını almıştır.

🌺 Menekşe çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

📌Menekşe yetiştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri onu doğru bir ortamda yetiştirmeniz. Menekşe bitkisi aydınlık ortamları sevse de doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan pek hoşlanmaz. Bu nedenle kendisi havadar bir mutfak gibi hem güneşe doğrudan maruz kalmadığı hem de aydınlık bir ortamda yetişebilir.

📌Nemi sevdiği için toprağının da sürekli nemli olmasına dikkat etmeli, sulama rutininizi toprağın kurumasına izin vermeyecek şekilde ayarlamalısınız. Drenajlı ve altında ayrı bir kap bulunan saksılar kullanmanız toprağın nem dengesini ayarlama işiniz daha da kolaylaşacaktır.

🔎Dikkat! Sulama yaparken bitkinin çiçeklerine ya da yapraklarına suyun gelmemesi olmamalı. Bu nedenle ya dar ağızlı bir sulama kapı seçmeli ya da sprey uçlu sulama şişeleriyle doğrudan toprağa gelecek şekilde sulama yapmalısınız. Aksi halde yapraklar ve çiçek zarar görecek ve menekşenizin ömrü kısalacaktır.