Arama

Menu

Rengarenk görüntüleriyle kış aylarına renk katan 10 çiçek

Soğuk ve çoğunlukla kasvetli kış aylarında içimizi ısıtmaya yardımcı olan şeylerin başında çiçekler geliyor. Rengarenk ve estetik görüntüleri sayesinde ortamları güzelleştiren çiçekler, doğaya hayat veriyor. Bilhassa kış ayları çiçek bakımında çok hassas olunması gereken bir zaman dilimi. Peki, kış aylarındaki soğuk hava koşullarına uygun çiçekler hangisidir, bu çiçeklerin bakımları nasıl yapılmalıdır? İşte rengarenk görüntüleriyle kış aylarına renk katan 10 çiçek...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 12:40
  • 1
  • 10
MENEKŞE
MENEKŞE

🌸Menekşe çiçeğinin özellikleri

📌Menekşe balkonlardan bahçelere, evlerden sokaklara kadar her yeri süsleyen, eşsiz güzelliğe sahip bir çiçek türüdür. Farklı renklere sahip olan menekşe oldukça hassas bir çiçektir.

📌Dünyanın birçok yerinde yetişebilen bir çiçek olması ile birlikte genellikle büyük çoğunluğu Kuzey Yarımküre'de yetişmektedir. Bunun yanında makul miktarlarda da Hawai ve Güneydoğu Asya bölgelerinde yetişebildiği görülmektedir.

📌Menekşenin yetişebilmesi ve yaşayabilmesi için aydınlık ortamlara ihtiyacı vardır. Doğada bilinen 400 ila 500 arasında çeşidi bulunmaktadır. Yetiştirilmesi için gerekli şartlar sağlanıldığında güzel bir çiçeklenme gerçekleşir.

📌Menekşelerin birçoğu genellikle uzun ömürlü bitkilerdir. Ancak kimi zaman dönemlik olarak yaşayabildikleri görülmüştür. Bitkinin yaprakları, kalp biçimine benzer ve düzensiz şekildedir. Çiçekleri ise oldukça asimetrik bir görünüm içerisindedir.

📌Diğer çiçeklerden de bu asimetrik çiçekler sayesinde ayrılmaktadır. Çiçeğin rengi ise kendi isminden gelen menekşe rengindendir; ama kimi zaman mavi, beyaz, sarı, pembe gibi renkleri de mevcuttur. Çiçek sayısı fazlacadır ve çok hoş bir görünüm sağlar.

💐Neden 'hercai' denilmiştir?

Hercai bir menekşe türüdür. renk konusunda kararsız kalan bu tür, birkaç rengin karışımından meydana gelmektedir. Diğer menekşe türleri ile birleşerek ortaya başka bir türün çıkması ile meydana gelmiştir. Kararsızlığından ötürü aşkına sadık kalmayan kişiler de 'hercai' olarak adlandırılmış, menekşe de bu isimden payını almıştır.

🌺Menekşe çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

📌Menekşe yetiştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri onu doğru bir ortamda yetiştirmeniz. Menekşe bitkisi aydınlık ortamları sevse de doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan pek hoşlanmaz. Bu nedenle kendisi havadar bir mutfak gibi hem güneşe doğrudan maruz kalmadığı hem de aydınlık bir ortamda yetişebilir.

📌Nemi sevdiği için toprağının da sürekli nemli olmasına dikkat etmeli, sulama rutininizi toprağın kurumasına izin vermeyecek şekilde ayarlamalısınız. Drenajlı ve altında ayrı bir kap bulunan saksılar kullanmanız toprağın nem dengesini ayarlama işiniz daha da kolaylaşacaktır.

🔎Dikkat! Sulama yaparken bitkinin çiçeklerine ya da yapraklarına suyun gelmemesi olmamalı. Bu nedenle ya dar ağızlı bir sulama kapı seçmeli ya da sprey uçlu sulama şişeleriyle doğrudan toprağa gelecek şekilde sulama yapmalısınız. Aksi halde yapraklar ve çiçek zarar görecek ve menekşenizin ömrü kısalacaktır.

Edebiyatın velûd çiçekleri

  • 2
  • 10
AÇELYA
AÇELYA

🌸Açelya çiçeğinin özellikleri

📌 Aşık olunan kişiye erişmenin çok zor olduğu zamanlarda, ona karşı duyulan özlem ve acı şeklinde tanımlanabilir. Açelya çiçeği sevgiliye özlem duymayı temsil eder.

📌Anavatanı Kuzey Amerika ile Asya'nın tepelik bölgeleri olan açelyaların çoğu; ormanlarda, kayalık akarsu kıyılarında, bataklık ve gölge yerlerde yetişir.

📌Açelyanın en önemli özelliği bu çiçeğin gölge ve serin olan yerlerden hoşlanmaları şeklinde belirtilebilir. Bir başka özellik ise aydınlık ortamlardır.

🌼Açelya çiçeğindeki faydalar

📌Açelya çiçeği gastrit sorununa iyi gelmektedir. Gastrit sorunu, mide mukozasının bakterilerden ötürü iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Açelya çiçeği ile bunu önlemek mümkün.
📌Ülser gibi şikayetleri en aza indirger.
📌Spazmı, mide ağrıları ve hazımsızlık gibi sorunların önüne geçer.
📌Basur yüzünden meydana gelecek kanamaları engeller.
📌Egzama gibi cilt hastalıklarını tedavi eder.
📌Diş etinde oluşan problemlere iyi gelir. Bilhassa iltihap oluşumunun önüne geçer. Bu faydayı görebilmek adına oda sıcaklığında bekletilen açelya çiçeği çayı ile gargara yapmak yeterlidir.

🌷Açelya çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

📌Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki dolaylı ışıklardan da yararlanabilir.

📌Çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakma çiçeğin yapraklarına ve çiçeklerine fayda sağlamaz.

📌Hava akımlarından kolay etkilenen açelya bitkisi bu etkiden korunmalıdır.

📌Kış aylarında açelyanın bulunduğu ortam 14-15 derecenin altına düşmemelidir.

🔎Dikkat! Gölgelik ya da karanlık alanlar bu çiçek adına kesinlikle uyumlu değildir. Böyle bir durumda çiçekleri dökülebilir.

İstanbul tarihine damga vuran 11 çiçek motifi

  • 3
  • 10
NERGİS
NERGİS

🌸Nergis çiçeğinin özellikleri

📌Beyaz ve sarı renklerinin hâkim olduğu nergis çiçeği, soğuklara karşı direnç gösterebilen bir bitkidir.

📌Daha çok Akdeniz iklimlerinde yetişmeye elverişlidir.

📌43 çeşidi ile doğada doğal olarak bulunabilen ve süs bitkisi olarak da yetiştirilmeye uygun olan nergisin en bilinen çeşitleri arasında, yabani nergis, beyaz nergis, Çin nergisi, güz nergisi, fulya ve zerren yer almaktadır.

🔎Nergis ismi nereden gelmektedir?

📌Nergis ismini mitolojik kahraman Narcissus'tan almıştır. Adını narsisizme, narkoza, çiçeğe vermiş olan Narsis (ya da Narkissos) ona âşık olan bir kızın aşkına karşılık vermez ve bir gün kendi aksini görerek, kendi yansımasına âşık olup bu aşkla yok olup gider.

🌼Nergis çiçeğinin faydaları nelerdir?

📌Nergis çok faydalı bir çiçek olup, oldukça özel özellikleri bulunan bir çiçektir. Bu özellikler;

📌Nergis çiçeğinin güzel kokusu, geniz tıkanıklığının açılmasına yardımcı olmaktadır.

📌Nergis çiçeğinin temizleyici özelliği bulunur.

📌Nergis çiçeğinin kaynatılması ile içilmesi ya da haşlanması ile tüketilmesi, kusmayı önler ve midede bulunan nemi çeker.

📌Abraş ve cüzzam rahatsızlıklarına iyi gelir.

📌Nergis çiçeğinin öğütülen kökü, sinirlere ulaşan yaraların iyileştirilmesinde önemli fayda sağlar.

📌Safra ve rutubet kaynaklı olan baş ağrılarını ortadan kaldırır.

📌Soğuk kaynaklı oluşan nezleye karşı yararlıdır.

🌷Nergis çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

📌Saksı içerisinde nergis çiçeği yetiştiriliyorsa, haftada bir veya 4 günde bir sulama, çiçeğin bakımı için faydalı olacaktır.

📌Nergis çiçeğinin toprağının nemini kaybetmeden sulanması doğru olmayacaktır.

📌Nergis çiçeğinin yaprak kısımları yeşil renkli olduğu sürece güneşten yararlanması önlenmelidir. Nergisler kendi yapraklarını kendileri yeniler.

🔎Dikkat! Nergis çiçeği gün ışığını doğrudan almayı sevmez. Bu yüzden de doğrudan değil dolaylı ışık alan bir yerde nergis çiçeğini yetiştirmek önemlidir.

Osmanlı'da bahçe ve çiçek kültürü

  • 4
  • 10
KARDELEN
KARDELEN

🌼Kardelen çiçeğinin özellikleri

📌Kardelen, bir çenekli çiçekli bitki familyalarından nergisgiller içinde sınıflanan 20'ye yakın çok yıllık, soğanlı ve otsu bitki türlerinin ortak adıdır.

📌Kardelen çiçeği, kışın karlı günlerinde açmasından ötürü, özel bir çiçektir. Karın yağmasını bekleyen bu çiçek, karın kokusunu alır almaz toprağın altından çıkar. Bu yüzden kardelen çiçeğinin anlamı, fedakarlık ve sabır şeklindedir. Bunun yanı sıra, kardelen çiçeğinin bir başka anlamı da kara benzeyen süt çiçeği şeklinde tabir edilmektedir.

🌸Kardelen çiçeğinin faydaları

📌Kardelenler, tıbbi açıdan önemli oldukları düşünülen bitkilerdir.

📌Türkiye'de halk arasında, toprak üstü kısımları kalbi kuvvetlendirici, mideye iyi gelen bir etkiye sahiptir. Toprak altı kısımları ise taze haldeyken ezilerek, çıbanları olgunlaştırmak için hazırlanan lapa olarak kullanılır.

📌İçerdikleri ve ilaç olabilme olasılığı bulunan alkaloid ve lektinler nedeniyle, çok sayıda araştırmaya konu olmaktadırlar.

🌺 Kardelen çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

📌Kardelen çiçeği güneşi pek sevmeyen bir çiçek türüdür. Bu yüzden direkt güneş ışığı almayan, dolaylı bir şekilde ışık alan yerlerde yetişmektedir.
Havayı sevmez, hava bulunan yerde konulmamalıdır.

📌Evde bakılacak kardelenler adına hava sıcaklığının 13 derece altına düşmemesi çiçeğin bakımı için önemlidir.

📌Senede bir kez vitamin vermek, çiçeği korur.

📌Çok soğuk ya da sıcak havada bırakılması çiçeğe ve köklerine zarar verecektir.

📌Çok suya ihtiyaç duymaz. Ancak yaz mevsiminde su verilmesi gerekir.

📌Saksısının 2 senede bir ve yaz mevsiminde değiştirilmesi önemlidir.

🔎Dikkat! Kardelen çiçeği çok nazik ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu yüzden çiçeğe dokunmamak gerekir.

  • 5
  • 10
BEGONYA
BEGONYA

🌸Begonya çiçeğinin özellikleri

📌Begonya çiçeğinin anlamı hayalperestlik olarak tanımlanmaktadır.

📌Ev ortamında yetişmeye elverişli olan canlı ve renkli bir süs bitkisidir.

📌Ana vatanı Güney Amerika, Güney Afrika ve Asya'dır.

📌Begonya çiçeklerinin renkleri; sarı, turuncu, kırmızı, pembe ve beyaz olarak sıralanabilir. Bunun dışında begonya çiçeklerinin yaprakları yuvarlaktır. Çiçeğin çok dalı yoktur. Sapları etli ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Bunlar içerisinde yer alan bazı türler yalnızca yapraklardan oluşmaktadır.

🌺 Begonya çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

📌Begonya çiçeği suyu seven bir türdür. Ancak bu devamlı olarak sulanması gerektiği şeklinde algılanmamalıdır.

📌Begonya çiçeği, az nemli toprakları sever. Bu yüzden begonyanın konulacağı saksının delikli olması çok önemlidir.

📌Çiçeğin sabah güneşi alması yeterli olacaktır. Daha çok güneş almaması çiçeğin sağlığı açısından önemlidir. Güneşi çok sevmeyen bir yapısı bulunur. Bu yüzden de sabah güneşinden sonra gölge olan yerlerde tutulması önemlidir.

📌Begonya çiçeği rüzgarı sevmez. Havanın bulunmadığı yerde konumlandırmak, çiçek için faydalı olacaktır.

📌Begonya çiçeği, kış soğuklarına pek dayanıklı değildir. Bu yüzden 18 derecenin altındaki yerlere koymamak önemlidir.

📌Begonya çiçeğinin saksı değişimi 2 veya 3 senede bir defa yapılmalıdır. Çiçeğin konulduğu saksının bir büyüğü tercih edilebilir.

🔎Dikkat! Begonya çiçeği, gölgeli ya da yarı gölgeli yerlerde yetişmektedir. Güneş gereksinimi sadece sabah karşılanmalıdır. Direkt ışıktan hoşlanmaz. Ancak çiçeklenme dönemlerinde tam aksi olarak direkt ışıktan hoşlanır. Begonya çiçeğinin bu özelliğine dikkat etmek, bakımı için oldukça önemli bir noktadır.

Peygamber Efendimizin dilinden tabiat

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN