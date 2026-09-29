Batı'nın Balkanları ayrıştırma politikası

1 /10















EVLAD-I FATİHAN: BALKANLAR

🔸 Balkanlar günümüzde, Marmara'nın kuzeybatısında yer alan bölgeyi teşkil etmektedir. Avrupa'nın güneyinde konumlanan bu yer, Osmanlı döneminde Türk topraklarının bir parçasıdır.

BALKAN KELİME MANASI

🔸 Eski Türkçede Balkan kelimesi, "balık" yani "çamurdan" anlamına gelmektedir. Bu sözcük "Balkan", "sarp orman ile kaplı sıradağlar"ı ifade eden bir terimdir. Sonrasında Eski Türkçeden, Macarcaya ve Bulgarcaya geçer.

🔸 Balkanlar, "dik dağlar, derin vadiler, geçişe izin vermeyen coşkun akarsulardan" meydana gelen ve ismiyle müsemma bir coğrafyadır.

(X)*Evlad-ı Fatihan nedir?

(X) Osmanlı İmparatorluğu'nda Balkanların fethine katılan beyler için kullanılan bir tabirdir. Günümüzde Balkan Türkleri için de kullanılmaktadır.

(X) Balkanlar'da görülmesi gereken şehirler