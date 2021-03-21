Balkanlarda İslam nasıl yayıldı? Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi...
Osmanlı'nın Balkanlara geçişi, Bizans'ın iç karışıklıklar yaşadığı; Sırp İmparatorluğu'nun zayıfladığı, Macaristan ve Venedik'in yayılma politikası güttüğü bir döneme rastlar. İki büyük devletin yayılma politikası, hem siyasi ve askeri anlamda hem de Katolikliği temsil etmesi bakımından bölgeyi tehdit etmektedir. Osmanlı, bu devletlere karşı bölgede mücadele etmiş; Balkanlarda gerçekleştirdiği fetihlerin ardından iskân politikası ile bu coğrafyada hâkimiyetini sürdürmüştür. Osmanlı'nın Bizans'ın ardından gerçekleştirdiği adaletli idare biçimi, gayrimüslimlere sağladığı güvence, İslami anlamda gönül çelme politikası ve dini eğitim sağlayacak kurumları inşa etmesi, Balkanlarda İslam'ı yaygınlaştıran unsurlardır.
Giriş Tarihi: 21.03.2021
17:45
Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
18:37
RUMELİ’YE İLK GEÇİŞ SELÇUKLU DÖNEMİNDE OLDU
Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ile ilgili tarih boyunca çok farklı teoriler üretilmiş; Osmanlı'nın Balkan topraklarına ayak bastığı tarih daima tartışma konusu olmuştur.
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hemen hemen her kaynakta zikredilen bir konudur. Osmanlıların Rumeli'ye ilk kez 1353 tarihinde geçtiği
🔸 Ancak
ve faaliyetlerde bulunmuştur. Osmanlı askerleri bu tarihten önce de defalarca Rumeli'ye geçmiş*
🔸 Anadolu Türkleri,
Dobruca'ya yerleşmiştir. Rumeli'ye ilk defa 1261'de Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keykavus'la beraber geçerek
🔸 1308'de Halil isimli bir Türk'ün
burada Katalanlarla işbirliği yaptığı bilinir. 800 süvari ve 2 bin piyade ile Rumeli'ye geçerek,
🔸 2 yıl burada kalan Türkler,
yok edilmişlerdir. Anadolu'ya geri dönerken Bizans-Ceneviz işbirliği sonucu
🔍 *: Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu
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OSMANLI’NIN RUMELİ’YE İLK GEÇİŞİ
Osmanlı'nın Rumeli'ye ilk geçişi 1322 yılında, Bizans'ta iç savaşın yaşandığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Orhan Bey'in yardım için gönderdiği 8 bin kişilik Osmanlı kuvveti, ihtiyar Andronikos'un ordusunda yer almıştır.
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Bilgi notu: İhtiyar Andronikos, Bizans İmparatorluğu'nun başına geçtiği gerileme sürecinin son döneminde, çalışmıştır. Bu nedenle batıda Sırp ve Bulgarlara karşı savaşmıştır. imparatorluğu güçlendirmeye ve eski Bizans topraklarını geri almaya
🔸 Daha sonra 1329'daki Eskihisar Savaşı'nın ardından
başarı sağlayamamışlardır. Orhan Bey'in gönderdiği kuvvetler Meriç'in denize döküldüğü yerin batısına çıksalar da
🔸 1331 yılına gelindiğinde
çıkmıştır. 1334 yılında Türk askerleri Trakya'da faaliyet göstermişlerdir. 15 bin kişilik Osmanlı kuvveti Trakya'ya
🔸 Bu durum, 1353 yılından önce de
kanıtıdır. Osmanlı'nın defalarca ve büyük miktarda kuvvetle Rumeli topraklarına geçişinin
🔸 Osmanlı'nın
görüşleri ise tamamen gerçek dışıdır. gece saatlerinde salla Rumeli'ye geçtiği ve buraları fethettiği
🔸 1352 yılında Süleyman Paşa'nın Sırpları bozguna uğratması,
ve sonrasında fetihler artmıştır. Rumeli'de yerleşme imkânını da sunmuş
🔸 Türklerin fetihleri,
sebep olmuştur. Bizans'ta büyük bir paniğe
🔍 Fatih Sultan Mehmet'in Anadolu ve Rumeli fetihleri
FETİHLER İSKÂN SİYASETİ İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tarihçi Halil İnalcık'a göre, Osmanlı fetihleri iskân siyaseti ile birlikte yürütülmüştür.
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🔸 Süleyman Paşa zamanında
bilinçli iskân siyaseti, ilerleyen süreçte de devam ettirilmiştir. Rumeli'de tutunabilmek için başlatılan
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ve bu durum vakıf kayıtlarına da yansımıştır. İskân siyaseti kısa sürede sonuç vermiş
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1357'de Karesi topraklarından Gelibolu yöresine ve daha sonra Hayrabolu'ya gelip yerleşen konar-göçerlerle ilgilidir. Rumeli'deki iskân hakkında ilk kayıt,
🔸 Özellikle
aşiretlerin daha fazla Rumeli'de iskân etmeye başladığı görülür. I. Bayezid döneminde
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OSMANLI DIŞINDAKİ BEYLİKLERİN RUMELİ’DEKİ ROLÜ
Osmanlı Beyliği'nin sınırları dışındaki bölgelerde bulunan aşiretlerin fetihlere katılmaları ve Rumeli'ye yerleşmeleri, buradaki iskân faaliyetleri içerisinde önemli bir rol oynamıştır.
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🔸 O dönemde Anadolu beylikleri, Osmanlı hâkimiyetine henüz girmemelerine rağmen idarelerinde bulunan
fethedilen topraklar üzerindeki propagandalarda etkili olmuşlardır. bazı aşiretlerin Osmanlı fetihlerine katılmalarında,
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zamanla Anadolu karşısında başlı başına bir bölge haline gelmiştir. Süleyman Paşa'nın idaresinde her geçen gün güçlenen Osmanlı Rumelisi,
🔸 Uc beyleri de devletin
devamlı genişleyerek yeni sınırlara ulaşmışlardır. Rumeli'ye doğru yayılmasında birinci derecede rol üstlenmişler;
🔸 Uc sancakları başlarda
merkezi idare karşısında bağımsız bir yapıları vardı. beylerin idaresi altında bulunurlardı;
🔸 Uc beyleri ise sultanlar tarafından tayin edilir;
temsil ederlerdi. Rumeli'deki bütün sancakların üzerinde merkezi otoriteyi
🔍 İstanbul'un fethi Osmanlı'nın gelişmesini nasıl etkiledi?
OSMANLI RUMELİ’YE GEÇTİĞİNDE BALKANLARIN DURUMU NASILDI?
Osmanlılar, iç işlerini halletmiş olmaları ve düzenli fetih metotları sayesinde, Balkanlardaki genişlemede fazla zorluk çekmediler.
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🔸 Balkanların müdafaası için
gerekiyordu oysa 14'üncü yüzyılın son çeyreğinde Balkanlar siyasi bakımdan birlik değillerdi. siyasi birliğin veya işbirliğinin olması
🔸 O dönemde Balkanlar,
durumdalardı. Aralarındaki rekabet ve çekişmeler, birçok devletçik halinde parçalanmış engelliyordu. Osmanlı'ya karşı birlik olup karşı koymayı
🔸 Öte yandan bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak
imkânı verdi. nüfuz ve hâkimiyeti yayma
🔸 Tarihçi Halil İnalcık,
bunun ardından Osmanlıların Balkanlarda hamilik rolünün başladığını söylemiştir. Sırp İmparatorluğu'nun zayıflamasının Osmanlı açısından avantaj olduğunu,
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yayılma politikası gerçekleştirmeleri; bu güçlerin Katolik olmaları Balkanlar tarafından benimsenmemeleri ile sonuçlanmıştır. Kuzeyde Macaristan, batıda ve güneyde ise Venedik'in siyasi parçalanmadan istifade ederek Balkanlarda
🔸 Böylece
Balkanlar açısından büyük bir tehlikeye set çekmiştir. Osmanlı'nın bu devletlere karşı mücadele etmeleri,