Balkanlar'ın İncisi: Makedonya

🔴 Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'ın en önemli ülkelerinden birisidir. Coğrafi, tarihi ve kültürel güzellikleri bakımından Avrupa kıtasının gözde bölgelerinden biri olan Makedonya; dağları, gölleri, iklimi ve tarihi hem yaşamak hem de gezmek için oldukça doğru bir tercihtir. Uzun yıllar boyunca üzerinde önemli medeniyetleri barındırmış olan ülkede Osmanlı ve Türk izleri halen canlılığını korur.

🔴 Kuzey Makedonya dağlık bir bölge olduğundan bu dağlar yerleşim bölgelerini ve kültürlerini birbirinden ayırıyor. Mesela, bir bölgede giyilen yerel kıyafet ile diğerinin aynı olmadığı görülür. Bunun nedeni etnik çeşitlilik olarak düşünülebilir. Makedonya mutfağı da bu çeşitlilikten nasibini almış durumdadır. Makedonya'da Balkan mutfağı, Akdeniz mutfağı ve hatta Orta Doğu mutfağının etkileri görülür ve böylece çok zengin ve çeşitli bir mutfak kültürü ortaya çıkar.

🔴 Kuzey Makedonya tarihi Trak-İlirya kökenli Payonya krallığı ile başlar. MÖ 6. yüzyılda Pers Ahameniş İmparatorluğu tarafından ele geçirilen bölge MÖ 4. yüzyılda Makedonya krallığına dönüşür. MÖ. 2. yüzyılda Romalılar tarafından fethedilir ve Makedonya eyaletinin bir parçası olur.

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