İnsan ruhunun rehberi: Kur'an-ı Kerim
Kur'an-ı Kerim'in psikoloji rehberliğine dair pek çok ayet bulunuyor. Kitabımız bizlere; umudu, psikolojik dayanıklılığı ve imkanları hatırlatıyor durmadan. Ra'd, Bakara, Tevbe, İnşirah, Yunus, Zümer, Âl-i İmrân, Kehf ve daha pek çok surelerdeki ayetlerin farkında olmak, bunu yaşantımıza nakşetmek; hayatımızda büyük değişimlere ve dönüşümlere neden olacak. İşte, İnsan ruhunun rehberi: Kur'an-ı Kerim...
🔸 Ra'd suresi 28. ayeti: "Bunlar, iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur."
🔹 Ra'd suresinin 28. ayetinde "huzur"a işaret edilir. Günümüzde huzur ihtiyacını gidermek; meditasyon, nefes egzersizleri ve farklı dünyevi faaliyetlerle ilişkilendirilir. Ama bunları söyleyenlerin gözden kaçırdığı büyük bir şey var. İnsan, yaratıcısını andıkça mutlu olur, kalbi hûşu ile dolar. Kalp, ebedi olanla hemhâl olmak ister. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'e göre kalıcı huzur, Allah'ı anmak ile olur. İşte, "bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur."
🔸 Bakara suresi 286. ayeti: "Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!"
🔹 Psikolojide insanların kaldıramayacağı yükler ile ilgili pek çok kavram, çözüm ve psikolojik rahatsızlık ifadesi bulunuyor. Ancak Kur'an-ı Kerim her konuda olduğu gibi bu mevzu hakkında da insanlığa rehberlik etmekte. Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Modern psikolojide "resilience" adı verilen psikolojik dayanıklılığa işaret eder bu ayet.
🔸 Tevbe suresi 40. ayeti: "Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkârcılar onu, iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti: Hani onlar mağaradaydılar; arkadaşına "Tasalanma! Allah bizimle beraberdir" diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi, sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkârcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir."
🔹 Bu ayet "resilience" kavramının somutlamış halidir. En zor ve tehlikeli durumda dahi "Allah bizimle, tasalanma" diyebilmek teslimiyetin zirvesidir. Bu ayet, insanlığın umududur, en güçlü desteğin adıdır.
🔸 İnşirah suresi 5-6. ayetleri: "Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var."
🔹 Karşılaştığımız zorluklarda insan kendini "bu da geçecek" diye teselli etmez mi zaten? İşte, gönüllere ferahlık verdiğini bildiğimiz İnşirah suresi de bu motivasyonumuzu zirveye çıkarıp daha kaynaklı bir şekilde güven yuvalarımızı ısıtır. Güvenilir bir liman oluşturur bizlere. Kur'an-ı Kerim'in psikoloji rehberliğine dair pek çok ayet bulunuyor. Kitabımız bizlere; umudu, psikolojik dayanıklılığı ve imkanları hatırlatıyor durmadan, duymak isteyene.
🔸 Yunus suresi 62. ayeti: "Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler."
🔹 Modern psikolojide "anda kalmak" diye bir kavram bulunuyor. Dünümüzün ve yarınımızın bizi etkilememesi kısacası bugünü yaşamak. Bizler iman etmiş kimseler olarak; geçmişi Allah'ın affına teslim, geleceği ise Allah'a emanet etmekteyiz. Psikolojimizin sağlam kalmasını istiyorsak geçmişimizi, bugünümüzü ve yarınlarımızı Allah'ın sonsuz inayetine bırakıyoruz, Kur'an-ı Kerim bizlere Yunus suresinde bunu buyuruyor.