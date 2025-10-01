İnsan ruhunun rehberi: Kur’an-ı Kerim

2 /10













🔸 Bakara suresi 286. ayeti: "Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!"

🔹 Psikolojide insanların kaldıramayacağı yükler ile ilgili pek çok kavram, çözüm ve psikolojik rahatsızlık ifadesi bulunuyor. Ancak Kur'an-ı Kerim her konuda olduğu gibi bu mevzu hakkında da insanlığa rehberlik etmekte. Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Modern psikolojide "resilience" adı verilen psikolojik dayanıklılığa işaret eder bu ayet.