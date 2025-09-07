Kur’an-ı Kerim’de zaman ile ilgili kavramlar

3 /10













HÎN

🔹 Zaman diliminin en azı, üç gün, bir yıl, on üç yıl, kıyâmet günü, altı ay, sabah ve akşam meçhul bir vakittir. Hîn kelimesi aslında "zaman zarfıdır, mübhem bir lafzı"dır.

🔹 Sonuç olarak "hîn" sözcüğü, bağlandığı ve bulunduğu yere göre tefsir olunur.