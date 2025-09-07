Kur'an-ı Kerim'de zaman ile ilgili kavramlar
Zaman mefhumu, "yaşanılan vaktin bir dilimini" ifade etmekte. Bunun yanı sıra "gün, hafta, ay, yıl" gibi kavramlarda zaman mefhumunu karşılar. İnsanoğlunun dünyada var olduğu her an, zaman farklı akar. Az önce belirttiğimiz kavramlar İslam diniyle bütünleştiğinde anlam kazanır. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'de "mutlak zaman"ı karşılayan 13 sözcük bulunur. İşte, sizler için Kur'an-ı Kerim'de geçen zaman mefhumlarını bir araya getirdik.
LEYL
🔹 Arapça kökenli "leyl" sözcüğünün karşılığı "gece"dir. Leyl kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 92 yerde geçiyor. El-işâ-el-aşiyy ise "akşam vakti" demek. Bu ise tam 13 ayette zikredilmekte.
🔹 Ânâü'l-leyl "gece saatleri" Ğasaki'i-Leyl ise "gecenin ilk karanlığı" anlamındadır. Geceyi karşılayan ve Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler düşününce toplamda 120 kelime olmakta.
DEHR
🔹 Âlemin var oluşunun başlangıcından sonuna kadar olan müddetin ismidir. Bu kelime, mutlak zamanı ifade ediyor. Dehr sözcüğü, Kur'an-ı Kerim'de Câsiye ile İnsan suresinde geçmekte. Bu kavram, hadis-i şeriflerde yer alıyor.
KARN
🔹 Bir zaman dilimi içerisinde birbirine yakın kavim ve topluluğa denir. Bu sözcük, sivrilmek ve yaklaşmak manalarına da geliyor. Ayrıca karn, Kur'an-ı Kerim'de tekil ve çoğul olarak 20 ayette zikredilmiş.
SERMED
🔹 "Devamlı ve sürekli olma, zail olma" durumudur. Gündüz ve geceden herhangi birinin zamanının sürekli ve devamlı olmasıdır.
🔹 Sermed kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de iki ayette arka arkaya zikredilmiştir. Bulunduğu ayetlere bakıldığın "sermed" kelimesinin mutlak ve değişmeyen zamanı temsil ettiği görülür.